Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:48

change_pm написав: Двуйко-трійко речей...

- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.

- фолоу ап за Максом.

- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.

- і не такий я вже флудер... Двуйко-трійко речей...- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.- фолоу ап за Максом.- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.- і не такий я вже флудер...



призыв "пора валить" вы на все лады повторяете здесь чаще всех

если вы действительно убеждены в своих словах - почему вместо флуда на форуме не занимаетесь продажей украинской недвиги ?

не вижу логики



зы:

трибекааа!

харош уже молча лайкать мои посты, маякни хоть как дела!

сколько круш уже слито и куда мба рекомэндуэ перекладываться дальше? призыв "пора валить" вы на все лады повторяете здесь чаще всехесли вы действительно убеждены в своих словах - почему вместо флуда на форуме не занимаетесь продажей украинской недвиги ?не вижу логикизы:трибекааа!харош уже молча лайкать мои посты, маякни хоть как дела!сколько круш уже слито и куда мба рекомэндуэ перекладываться дальше?

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.