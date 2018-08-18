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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4702470347044705>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 132
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
40
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47

  flyman написав:
  Первый написав:П’ятниця тільки почалася, а форумчани вже бухають.
Таки важкий черговий тиждень хронік падіння.
Плз. Майте совість. Люди ж ще на роботі, а теж хочеться.

Хроніки начнуться осінню.
Зараз ще растішки роблять вигляд, що вони в сухих памперасах.
олх ще не падає, але і не встає.


Олх літом не вставав навіть в жирні роки Петра. Хоча про що Я, падав домкратом прости господі...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:48

  change_pm написав:Двуйко-трійко речей...
- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.
- фолоу ап за Максом.
- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.
- і не такий я вже флудер...


призыв "пора валить" вы на все лады повторяете здесь чаще всех
если вы действительно убеждены в своих словах - почему вместо флуда на форуме не занимаетесь продажей украинской недвиги ?
не вижу логики

зы:
трибекааа!
харош уже молча лайкать мои посты, маякни хоть как дела!
сколько круш уже слито и куда мба рекомэндуэ перекладываться дальше?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:55

  change_pm написав:Імхо, я б на місці Макса, ремонт би зупинив, чи мінімім висунув пропозицю по -30% від цінника на роботи.

-30% чи навіть -50% в уе вже незабаром...

  adeges написав:это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно

Я написав в уе і розраховую на два фактори:
- девальвація
- падіння номінальних розцінок в гривні, навіть у хороших робітників.

Незабаром = десь починаючи з осіні і до весни 21 року.

Причини:
- світове і українське падіння ВВП
- ріст безробіття і падіння реальних доходів в тих, хто замовляє ремонти
- наслідок падіння попиту на ремонти і падіння цін на ремонтні роботи.
  adeges написав:это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда.

Так буде не завжди...
А ще можна запитати тих, хто має нерухомість під оренду, яку тільки здали чи ось-ось здадуть, чи вони будуть ремонтуватись по нинішним розцінкам?

Я викладав на орендній гілці табличку по ремонту. Дуже дорого наразі ремонтуватись.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Двуйко-трійко речей...
- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.
- фолоу ап за Максом.
- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.
- і не такий я вже флудер...


призыв "пора валить" вы на все лады повторяете здесь чаще всех
если вы действительно убеждены в своих словах - почему вместо флуда на форуме не занимаетесь продажей украинской недвиги ?
не вижу логики

Ось тут вчора про це написав. Обставини. І не української недвіги, а КРЖН.
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:16
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Libo написав:Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом.
а дороги к этим котеджам есть? адеватное покрытие только по основным трассам, шаг вправо шаг влево и бездорожье. Чтобы жить за городом нужен свой транспорт и не один, потому что школьный автобус по котеджам не ездит, знакомая из такого котеджа в


Ты просто не в курсе. Например, под Киевом дороги есть везде. Коттеджи уже давно продают с асфальтом под крыльцо. Конечно коттеджное жилье могут позволить себе люди, которые могут позволить себе и одну-две машины. А что машина осталась у вас предметом роскоши? :shock: Тогда слишком много людей у вас живет в роскоши и жире, если судить об этом по пробкам и заторам на дорогах. :lol:
Во-вторых, мы движемся в общемировой тенденции. Например, в США школьные автобусы охватывают буквально каждого ученика. Забрать и привезти вовремя под дом - обязанность и ответственность государства. Родители могут письменно отказаться и возить сами, у кого есть такая возможность. Так что и у нас это вопрос времени. Абы учились. 8)
Да, кое в чем жизнь за городом в коттеджах будет сложнее, но есть и плюсы, которых намного больше. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:05

Libo
предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства
хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит
так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:14

  adeges написав:это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда.

Це які кадри?
Сантехніки, плиточники, шофери, няньки і повії з Києва Реуса-Хмельницького?

Їх настільки мало, що не варто включати цю публіку в статистику.
пересічному робітнику вхід туди закритий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:19

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Хто понял жизнь - вже звалив! Ну, з таких хто сам чесно заробляє і має грощі


вы ж тоже из тех, кто свалил с честно заработанными деньгами за пределы, как я понимаю?
чем же объясняется ваша активность на данной ветке?
своя тематическая у вас есть, но вы почему то постоянно флудите здесь своими давно уже набившими оскому сентенциями, бат вай?

Двуйко-трійко речей...
- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.
- фолоу ап за Максом.
- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.
- і не такий я вже флудер...

фантасто-растишки и псевдолендлорды, как только слышат, что рынок схлопнется и
другие новости об обвале, тут же атакуют:
- ты че сюда пришел?
- обоснуй свои посты на этой ветке
- ты не игрок - вали отсюда
- ты - нищеброд,ненавидящий великих и успешных лендлордов (врожденная
классовая ненависть)
- ты не шаришь, вот в моем доме все как до коронобреда - рынок держится.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:22

      kingkongovets написав:Libo
    предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
    в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства
    хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит
    так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно

    опа!
    тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!
    #буитдорожать
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:26

        kingkongovets написав:Libo
      предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств


      Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь...
      Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты.
      Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется. 8)
      Libo
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