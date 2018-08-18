Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59

vitaliian написав: Libo написав: Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом. Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом. а дороги к этим котеджам есть? адеватное покрытие только по основным трассам, шаг вправо шаг влево и бездорожье. Чтобы жить за городом нужен свой транспорт и не один, потому что школьный автобус по котеджам не ездит, знакомая из такого котеджа в а дороги к этим котеджам есть? адеватное покрытие только по основным трассам, шаг вправо шаг влево и бездорожье. Чтобы жить за городом нужен свой транспорт и не один, потому что школьный автобус по котеджам не ездит, знакомая из такого котеджа в

Ты просто не в курсе. Например, под Киевом дороги есть везде. Коттеджи уже давно продают с асфальтом под крыльцо. Конечно коттеджное жилье могут позволить себе люди, которые могут позволить себе и одну-две машины. А что машина осталась у вас предметом роскоши?Тогда слишком много людей у вас живет в роскоши и жире, если судить об этом по пробкам и заторам на дорогах.Во-вторых, мы движемся в общемировой тенденции. Например, в США школьные автобусы охватывают буквально каждого ученика. Забрать и привезти вовремя под дом - обязанность и ответственность государства. Родители могут письменно отказаться и возить сами, у кого есть такая возможность. Так что и у нас это вопрос времени. Абы учились.Да, кое в чем жизнь за городом в коттеджах будет сложнее, но есть и плюсы, которых намного больше.