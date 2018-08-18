Олх літом не вставав навіть в жирні роки Петра. Хоча про що Я, падав домкратом прости господі...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47
Олх літом не вставав навіть в жирні роки Петра. Хоча про що Я, падав домкратом прости господі...
Всім процвітання!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:48
призыв "пора валить" вы на все лады повторяете здесь чаще всех
если вы действительно убеждены в своих словах - почему вместо флуда на форуме не занимаетесь продажей украинской недвиги ?
не вижу логики
зы:
трибекааа!
харош уже молча лайкать мои посты, маякни хоть как дела!
сколько круш уже слито и куда мба рекомэндуэ перекладываться дальше?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:55
Я написав в уе і розраховую на два фактори:
- девальвація
- падіння номінальних розцінок в гривні, навіть у хороших робітників.
Незабаром = десь починаючи з осіні і до весни 21 року.
Причини:
- світове і українське падіння ВВП
- ріст безробіття і падіння реальних доходів в тих, хто замовляє ремонти
- наслідок падіння попиту на ремонти і падіння цін на ремонтні роботи.
Так буде не завжди...
Я викладав на орендній гілці табличку по ремонту. Дуже дорого наразі ремонтуватись.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59
Ось тут вчора про це написав. Обставини. І не української недвіги, а КРЖН.
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:16
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59
Ты просто не в курсе. Например, под Киевом дороги есть везде. Коттеджи уже давно продают с асфальтом под крыльцо. Конечно коттеджное жилье могут позволить себе люди, которые могут позволить себе и одну-две машины. А что машина осталась у вас предметом роскоши? Тогда слишком много людей у вас живет в роскоши и жире, если судить об этом по пробкам и заторам на дорогах.
Во-вторых, мы движемся в общемировой тенденции. Например, в США школьные автобусы охватывают буквально каждого ученика. Забрать и привезти вовремя под дом - обязанность и ответственность государства. Родители могут письменно отказаться и возить сами, у кого есть такая возможность. Так что и у нас это вопрос времени. Абы учились.
Да, кое в чем жизнь за городом в коттеджах будет сложнее, но есть и плюсы, которых намного больше.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:05
Libo
предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства
хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит
так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:14
Це які кадри?
Сантехніки, плиточники, шофери, няньки і повії з Києва Реуса-Хмельницького?
Їх настільки мало, що не варто включати цю публіку в статистику.
пересічному робітнику вхід туди закритий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:19
фантасто-растишки и псевдолендлорды, как только слышат, что рынок схлопнется и
другие новости об обвале, тут же атакуют:
- ты че сюда пришел?
- обоснуй свои посты на этой ветке
- ты не игрок - вали отсюда
- ты - нищеброд,ненавидящий великих и успешных лендлордов (врожденная
классовая ненависть)
- ты не шаришь, вот в моем доме все как до коронобреда - рынок держится.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:22
опа!
тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!
#буитдорожать
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:26
Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь...
Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты.
Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется.
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