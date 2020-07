Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:27

jj1981ua написав: kingkongovets написав: Libo

предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств

в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства

хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит

так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходствв том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротстватак же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно

опа!

тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!

#буитдорожать опа!тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!#буитдорожать



где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях?

а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечего

на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик

наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке

так шо все ок, все вполне логично где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях?а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечегона кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержикналичие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой веткетак шо все ок, все вполне логично

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.