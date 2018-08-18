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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47024703470447054706 ... 4708>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:26

  kingkongovets написав:Libo
предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств


Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь...
Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты.
Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:27

  jj1981ua написав:
  kingkongovets написав:Libo
предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства
хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит
так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно

опа!
тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!
#буитдорожать


где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях?
а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечего
на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик
наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке
так шо все ок, все вполне логично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено. Скільки би тут не тріщали рожевоокулярні простофілі))))


об этом и пишут
Как потерять $17 млрд. Инструкция от Ахметова, Пинчука и агроолигархов
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/kak-poteryat-17-mlrd-instruktsiya-ot-ahmetova-pinchuka-i-agrooligarhov
хомяки с матрасами нервно курят в стороне
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:32

  Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ.
Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.
По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.
Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.
Update - нашел эту двушку за 100. На месте.

В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.
Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?


Влад, ваш риэлторский троллинг выглядит уже совсем нелепо. Я не просто так предлагал выбрать какой-нибудь типовый объект и отслеживать динамику его цены - ожидая, что вы будете рассказывать нам о "ничего не дешевеет" на примере объектов, которых никто кроме вас не видел.

Ну что это за дискуссия - "у меня в избранных", "старое разобрали, а нового нет", "в моем комплексе". Либо давайте конкретику, либо ведите это наблюдения приватно.

Я слежу за однушками круши, как самым что ни на есть типовым объектом - один комплекс, одна квадратура (или один квартир, квадратуру которому можно пересчитать на метр), всегда несколько объектов на продажу.

Так вот - докарантинная пиковая цена продажи круши без ремонта болталась в районе 46-48, сегодня - 38, докарантинная с ремонтом - 58-65, сегодня - 48.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9532 ... nal_rank_2
https://alma.estate/kvartiry/2162-%D1%8 ... %D0%B4._13

Объекты без ремонта как подешевели к 38 к середине мая, так пока и стоят на этой отметке. С ремонтом же продолжают падать - 52 в апреле, 50 в мае, 48 июнь и сейчас... Наблюдаем дальше.

PS: аренду не отслеживаю, но она еще более чувствительна к (выросшим) показателям безработицы и (упавших) средних доходов, чем продажа. Поэтому ваши "наблюдения" без кокретики тоже больше на сказки походят...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:38

  kingkongovets написав:
  jj1981ua написав:опа!
тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа!
#буитдорожать


где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях?
а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечего

связь в общемировой динамике на рынках. вы же все еще пытаетесь повторять мантры #неупадет, #буитдорожать, #мынесвязаны, #падатьнекуда, #мыитакнадне
с кейсом долярчика не знаком - половина его постов какой-то несвязный бред.
  kingkongovets написав:на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик
наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке
так шо все ок, все вполне логично

снова пошли рассказы о "6т на аренду, 5т на еду в мес." и оч легко насобирать на квартиру
пересичные проедают все, что зарабатывают
а отсутствие у меня жилья - тут проблема только в вашем совковом мышлении (это нормально, у меня мама так мыслит - стандартный советский человек).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41

      Libo написав:
      kingkongovets написав:Libo
    предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств


    Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь...
    Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты.
    Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется. 8)

    З їх рівнем безробіття скоробо побачим заробітчан з США на українських полуничних полях.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:43

      Serg-ik написав:
      Frant написав:Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено. Скільки би тут не тріщали рожевоокулярні простофілі))))


    об этом и пишут
    Как потерять $17 млрд. Инструкция от Ахметова, Пинчука и агроолигархов
    https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/kak-poteryat-17-mlrd-instruktsiya-ot-ahmetova-pinchuka-i-agrooligarhov
    хомяки с матрасами нервно курят в стороне

    Так вони думали що корову можна вічно "доїти та менше годувати".
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:44

    jj1981ua
    1) для начала прошу привести мои цитаты о росте, неупадет, или извиниться за говновброс - я в отличии от многих местных экспертов ни разу еще не переобувался в прыжке и не менял своих прогнозов и убеждений
    2) есть выражение "все хорошо, пока все хорошо" и ваша мама в курсе, как оно иногда бывает, а вот вы, похоже, еще нет - ну шо ж, учеба никогда не бывает бесплатной

    зы: наш мягко говоря не блещущий талантами долярчик с копеечным бизнесом по продаже ворованых лисапетов из европы смог за пару лет скопить на новострой во львове, пока обвалишки волали про всеупадетещевнесколько раз - отакой от кейс
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:48

      Libo написав:
      kingkongovets написав:Libo
    предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств


    Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь...

    за свои покупал в америке?) без кредита, риали? и продавал уже полностью свое, выкупленное?)
    фантазер :mrgreen:
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:54

      kingkongovets написав:за свои покупал в америке?) без кредита, риали? и продавал уже полностью свое, выкупленное?)
    фантазер :mrgreen:


    А причем тут за свои-несвои? Почему продавать должен полностью выкупленное? :roll: Это технические вопросы, которые в Америке решаются элементарно. :?
    Проконсультировать?
    Libo
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