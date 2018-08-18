Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Libo предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь... Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты. Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется.
kingkongovets написав:Libo предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств в том числе и непосредственно модель владения и покупки недвиги - вообще ничего общего, то же и с налогами и страховкой на нее, с механизмом банкротства хватит уже, их опыт нам абсолютно не подходит так же не представляю, как в обозримом будущем в украине водители будут останавливаться на всех полосах движения и ждать, пока скулбас высадит школьника - это просто смешно
опа! тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа! #буитдорожать
где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях? а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечего на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке так шо все ок, все вполне логично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ. Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню. По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы. Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал. Update - нашел эту двушку за 100. На месте.
В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика. Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?
Влад, ваш риэлторский троллинг выглядит уже совсем нелепо. Я не просто так предлагал выбрать какой-нибудь типовый объект и отслеживать динамику его цены - ожидая, что вы будете рассказывать нам о "ничего не дешевеет" на примере объектов, которых никто кроме вас не видел.
Ну что это за дискуссия - "у меня в избранных", "старое разобрали, а нового нет", "в моем комплексе". Либо давайте конкретику, либо ведите это наблюдения приватно.
Я слежу за однушками круши, как самым что ни на есть типовым объектом - один комплекс, одна квадратура (или один квартир, квадратуру которому можно пересчитать на метр), всегда несколько объектов на продажу.
Объекты без ремонта как подешевели к 38 к середине мая, так пока и стоят на этой отметке. С ремонтом же продолжают падать - 52 в апреле, 50 в мае, 48 июнь и сейчас... Наблюдаем дальше.
PS: аренду не отслеживаю, но она еще более чувствительна к (выросшим) показателям безработицы и (упавших) средних доходов, чем продажа. Поэтому ваши "наблюдения" без кокретики тоже больше на сказки походят...
jj1981ua написав:опа! тут же вечные рассказы о том, что кржн недооценен. вы посмотрите на цены в польше, германии, раше... - у нас эуропейская столица, а цены - мизер. даже про какой-то хз-стан писали - там цены как в киеве, но то ж азия, а мы эуропа! #буитдорожать
где тут связь с американским рынком недвиги и их реалиях? а о недооцененности украинской недвиги лучше всего говорит кейс долярчика, имхо тут даже добавить нечего
связь в общемировой динамике на рынках. вы же все еще пытаетесь повторять мантры #неупадет, #буитдорожать, #мынесвязаны, #падатьнекуда, #мыитакнадне с кейсом долярчика не знаком - половина его постов какой-то несвязный бред.
kingkongovets написав:на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке так шо все ок, все вполне логично
снова пошли рассказы о "6т на аренду, 5т на еду в мес." и оч легко насобирать на квартиру пересичные проедают все, что зарабатывают а отсутствие у меня жилья - тут проблема только в вашем совковом мышлении (это нормально, у меня мама так мыслит - стандартный советский человек).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
kingkongovets написав:Libo предлагаю оставить в покое америку и не сравнивать их реалии с нашими - там гораздо больше отличий, чем сходств
Это тебе так кажется. Я покупал и продавал и там и там. Все одинаково. Риелтеры между собой базарят, а ты сидишь и только подписываешь... Еще недавно отличий было намного больше. Вы покупали мясо у бабки с газеты на асфальте, а они в супермаркетах. А теперь вы можете водить американцев в Сильпо на экскурсии и учить их, какими должны быть супермаркеты. Мы живем в очень динамичное время. Все быстро меняется.
З їх рівнем безробіття скоробо побачим заробітчан з США на українських полуничних полях.
jj1981ua 1) для начала прошу привести мои цитаты о росте, неупадет, или извиниться за говновброс - я в отличии от многих местных экспертов ни разу еще не переобувался в прыжке и не менял своих прогнозов и убеждений 2) есть выражение "все хорошо, пока все хорошо" и ваша мама в курсе, как оно иногда бывает, а вот вы, похоже, еще нет - ну шо ж, учеба никогда не бывает бесплатной
зы: наш мягко говоря не блещущий талантами долярчик с копеечным бизнесом по продаже ворованых лисапетов из европы смог за пару лет скопить на новострой во львове, пока обвалишки волали про всеупадетещевнесколько раз - отакой от кейс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.