Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:22

zРадио написав: Ахахахах. Конг, если ты как-то обмолвился с американцем о своем объекте за чашкой чая, это еще не значит присутствие американского капитала на КРН. В 2005-2008 гг он имел место быть, и это хорошо было видно. На сегодня же в мире можно найти сотню-другую городов, в чью недвижимость инвестировать выгоднее.



У КРН нет иного длинного тренда, кроме как вниз - чтобы заработать, нужно поймать локальное дно и локальный хай, а это сильно уменьшает вероятность получения прибыли. Внутри крупного портфеля в лучшем случае будет ноль, в худшем - минус в соответствии с долгосрочной динамикой Ахахахах. Конг, если ты как-то обмолвился с американцем о своем объекте за чашкой чая, это еще не значит присутствие американского капитала на КРН. В 2005-2008 гг он имел место быть, и это хорошо было видно. На сегодня же в мире можно найти сотню-другую городов, в чью недвижимость инвестировать выгоднее.У КРН нет иного длинного тренда, кроме как вниз - чтобы заработать, нужно поймать локальное дно и локальный хай, а это сильно уменьшает вероятность получения прибыли. Внутри крупного портфеля в лучшем случае будет ноль, в худшем - минус в соответствии с долгосрочной динамикой

у мненя далеко не один объект, глупыш, и даже не 10но все равно, шоп жить на таком уровне в штатах, на котором я живу здесь, стоимость сдаваемой недвиги должна быть набольшеи я достаточно плотно общаюсь с риэлторами по своему роду деятельности уже 20+ лет - причем именно с риэлторами, а не ребятами для холодных звонков и побегушек - и знаю шо делается на рынке гораздо больше, чем говорюа говорю мало - потому шо интереса это мало у кого вызывает - основная часть занята выражением собственных мыслей и представлений - типа тебяя тебе уже говорил, шо ты смешной?