а при том шо в этом то и кроются основные различия в этих рынках
и не ты один в курсе американских реалий, попустись, это здесь оффтоп, хватит уже про америку - повторяю еще раз
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:58
а при том шо в этом то и кроются основные различия в этих рынках
и не ты один в курсе американских реалий, попустись, это здесь оффтоп, хватит уже про америку - повторяю еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:01
Оце вставляння де треба і де не треба різних варіантів "совкового мишлення" - просто абсолютно сучасний варіант "сам дурак" ...
Практично весь світ намагається купити власне житло . І хто не може - той просто бідний або перекотиполе . Але перекотиполе з дітьми - це вже проблема ...
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:08
заробитчан - вряд ли, а вот американские (и из других вполне развитых стран) инвесторы в киевскую недвигу на этом рынке уже много лет присутствуют
да и о возвращении оттуда все больше людей начинает подумывать - почти каждую ночь общаюсь с американскими друзьями и настроения там мягко говоря не очч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:10
я навіть знаю одного: Алекс Брежнєв з ютуба.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:12
кстати да - несмотря на ту чушь, которой он кормит ватничков и совкодрочеров, зарабатывает он там, а инвестирует в недвигу здесь
он канешна клоун, но вовсе не дурак
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, что там с каналами?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:15
Ахахахах. Конг, если ты как-то обмолвился с американцем о своем объекте за чашкой чая, это еще не значит присутствие американского капитала на КРН. В 2005-2008 гг он имел место быть, и это хорошо было видно. На сегодня же в мире можно найти сотню-другую городов, в чью недвижимость инвестировать выгоднее.
У КРН нет иного длинного тренда, кроме как вниз - чтобы заработать, нужно поймать локальное дно и локальный хай, а это сильно уменьшает вероятность получения прибыли. Внутри крупного портфеля в лучшем случае будет ноль, в худшем - минус в соответствии с долгосрочной динамикой
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 лип, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:16
Кстати, что там с каналами?[/quote]
а мне чота вспомнилось, как подгорало у макса от слов никонова "мы продаем пространство"
имхо наш макс - чемпион по переобуванию в прыжках, причем многократный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:22
zРадио
у мненя далеко не один объект, глупыш, и даже не 10
но все равно, шоп жить на таком уровне в штатах, на котором я живу здесь, стоимость сдаваемой недвиги должна быть на порядки больше
и я достаточно плотно общаюсь с риэлторами по своему роду деятельности уже 20+ лет - причем именно с риэлторами, а не ребятами для холодных звонков и побегушек - и знаю шо делается на рынке гораздо больше, чем говорю
а говорю мало - потому шо интереса это мало у кого вызывает - основная часть занята выражением собственных мыслей и представлений - типа тебя
я тебе уже говорил, шо ты смешной?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26
имхо типичный украинский кейс, хрестоматийный прям
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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