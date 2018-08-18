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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470347044705470647074708>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:58

  Libo написав:
  kingkongovets написав:за свои покупал в америке?) без кредита, риали? и продавал уже полностью свое, выкупленное?)
фантазер :mrgreen:


А причем тут за свои-несвои? Почему продавать должен полностью выкупленное? :roll: Это технические вопросы, которые в Америке решаются элементарно. :?
Проконсультировать?


а при том шо в этом то и кроются основные различия в этих рынках
и не ты один в курсе американских реалий, попустись, это здесь оффтоп, хватит уже про америку - повторяю еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:01

  jj1981ua написав:а отсутствие у меня жилья - тут проблема только в вашем совковом мышлении (это нормально, у меня мама так мыслит - стандартный советский человек).


Оце вставляння де треба і де не треба різних варіантів "совкового мишлення" - просто абсолютно сучасний варіант "сам дурак" ...
Практично весь світ намагається купити власне житло . І хто не може - той просто бідний або перекотиполе . Але перекотиполе з дітьми - це вже проблема ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:08

  flyman написав:З їх рівнем безробіття скоробо побачим заробітчан з США на українських полуничних полях.


заробитчан - вряд ли, а вот американские (и из других вполне развитых стран) инвесторы в киевскую недвигу на этом рынке уже много лет присутствуют
да и о возвращении оттуда все больше людей начинает подумывать - почти каждую ночь общаюсь с американскими друзьями и настроения там мягко говоря не очч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:10

  kingkongovets написав:
  flyman написав:З їх рівнем безробіття скоробо побачим заробітчан з США на українських полуничних полях.


заробитчан - вряд ли, а вот американские (и из других вполне развитых стран) инвесторы в киевскую недвигу на этом рынке уже много лет присутствуют
да и о возвращении оттуда все больше людей начинает подумывать - почти каждую ночь общаюсь с американскими друзьями и настроения там мягко говоря не очч

я навіть знаю одного: Алекс Брежнєв з ютуба.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:12

  flyman написав:я навіть знаю одного: Алекс Брежнєв з ютуба.


кстати да - несмотря на ту чушь, которой он кормит ватничков и совкодрочеров, зарабатывает он там, а инвестирует в недвигу здесь
он канешна клоун, но вовсе не дурак
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.

Кстати, что там с каналами?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:15

  kingkongovets написав:а вот американские (и из других вполне развитых стран) инвесторы в киевскую недвигу на этом рынке уже много лет присутствуют


Ахахахах. Конг, если ты как-то обмолвился с американцем о своем объекте за чашкой чая, это еще не значит присутствие американского капитала на КРН. В 2005-2008 гг он имел место быть, и это хорошо было видно. На сегодня же в мире можно найти сотню-другую городов, в чью недвижимость инвестировать выгоднее.

У КРН нет иного длинного тренда, кроме как вниз - чтобы заработать, нужно поймать локальное дно и локальный хай, а это сильно уменьшает вероятность получения прибыли. Внутри крупного портфеля в лучшем случае будет ноль, в худшем - минус в соответствии с долгосрочной динамикой
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 лип, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:16

  Faceless написав:Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.

Кстати, что там с каналами?[/quote]

а мне чота вспомнилось, как подгорало у макса от слов никонова "мы продаем пространство"
имхо наш макс - чемпион по переобуванию в прыжках, причем многократный :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:22

  zРадио написав:Ахахахах. Конг, если ты как-то обмолвился с американцем о своем объекте за чашкой чая, это еще не значит присутствие американского капитала на КРН. В 2005-2008 гг он имел место быть, и это хорошо было видно. На сегодня же в мире можно найти сотню-другую городов, в чью недвижимость инвестировать выгоднее.

У КРН нет иного длинного тренда, кроме как вниз - чтобы заработать, нужно поймать локальное дно и локальный хай, а это сильно уменьшает вероятность получения прибыли. Внутри крупного портфеля в лучшем случае будет ноль, в худшем - минус в соответствии с долгосрочной динамикой


zРадио
у мненя далеко не один объект, глупыш, и даже не 10 :mrgreen:
но все равно, шоп жить на таком уровне в штатах, на котором я живу здесь, стоимость сдаваемой недвиги должна быть на порядки больше
и я достаточно плотно общаюсь с риэлторами по своему роду деятельности уже 20+ лет - причем именно с риэлторами, а не ребятами для холодных звонков и побегушек - и знаю шо делается на рынке гораздо больше, чем говорю
а говорю мало - потому шо интереса это мало у кого вызывает - основная часть занята выражением собственных мыслей и представлений - типа тебя
я тебе уже говорил, шо ты смешной? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:зы: наш мягко говоря не блещущий талантами долярчик с копеечным бизнесом по продаже ворованых лисапетов из европы смог за пару лет скопить...

практика говорит о безусловном родительском участии в данном кейсе.
прямом или опосредованном.
7 лет вы (условно) кормите/содержите/ютите семью дочки с двумя детьми, а потом еще с покупкой помогаете прямо или через погашение части кредита.
согласно моих понятий, в таком случае ваш приймачок уж никак не накопитель.
скорее еб..чий захватчик ресурсов и территории.


имхо типичный украинский кейс, хрестоматийный прям
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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