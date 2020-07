Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:37

Faceless написав: А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.



еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание

и по-моему абсолютно понятно почему

