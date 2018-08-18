Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Насправді це, тобто та "іліта", основна проблема. Якщо вони не змогли втримати капіталізацію свого бізнесу, то що можна казати про хом"яків? Більшість вкладень в Україні - збиткові. Що бізнес, що власна квартира.
Насправді це, тобто та "іліта", основна проблема. Якщо вони не змогли втримати капіталізацію свого бізнесу, то що можна казати про хом"яків? Більшість вкладень в Україні - збиткові. Що бізнес, що власна квартира.
100%! ЗРадіо правильно написав, що можна мінімізувати збитки, якщо купити на самому дні. Але де те дно??? В 2018 ціни "вторинки" докотились до рівня 2004 р. Зараз знову - та ж сама тенденція.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Продал "спадщину", подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.
Frant написав:100%! ЗРадіо правильно написав, що можна мінімізувати збитки, якщо купити на самому дні. Але де те дно??? В 2018 ціни "вторинки" докотились до рівня 2004 р. Зараз знову - та ж сама тенденція.
Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.
еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание и по-моему абсолютно понятно почему
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
jj1981ua написав:а отсутствие у меня жилья - тут проблема только в вашем совковом мышлении (это нормально, у меня мама так мыслит - стандартный советский человек).
Оце вставляння де треба і де не треба різних варіантів "совкового мишлення" - просто абсолютно сучасний варіант "сам дурак" ... Практично весь світ намагається купити власне житло . І хто не може - той просто бідний або перекотиполе . Але перекотиполе з дітьми - це вже проблема ...
ну вы прям четко и аналитически поделили весь мир... но он сложнее, чем в вашей голове. да, все кто может себе позволить рано или поздно где-то приземляются. я не раз писал - я жду. и это сейчас оптимальный вариант - это же очевидно. а про совковое мышление я написал т.к. тут меня часто записывают в совкодр..черы из-за того, что я считаю капитализм корявым порядком с кучей костылей.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.
еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание и по-моему абсолютно понятно почему
Семейный совет. Но тем не менее. А у кого-то более 10 лет прошло, которые уже никогда не вернутся, а из актива - только несколько тысяч постов с обоснованиями, почему это правильно
kingkongovets написав:не блещущий талантами долярчик с копеечным бизнесом по продаже ворованых лисапетов из европы смог за пару лет скопить на новострой во львове,
При этом: Во Львове, насколько я понимаю, нет такой проблемы с недостроями, как в Киеве: ни в прошлом ни сейчас. Потому надо было только выбирать объект и приемлемую цену Долярчик делает такой жлоб-ремонт своими руками, за который любого киевлянина оборжали бы всем миром.
Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Продал "спадщину", подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.
вы такой смешной. у всех бесквартирных с 2009 лежит котлета и они решают аренда-покупка? у меня в 2009 не было не то, что на квартиру... у меня было окончание прошлой жизни (в экономическом смысле). а сейчас уже год или два (смотря на какой объект прицел) я могу, но уже нет смысла спешить. и, думаю, так у большинства. а рассказы, что вы уже лендлорду отдали за однушку - так на нее не было 11 лет назад и вот выбора не было!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.