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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47044705470647074708>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:28

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено. Скільки би тут не тріщали рожевоокулярні простофілі))))


об этом и пишут
Как потерять $17 млрд. Инструкция от Ахметова, Пинчука и агроолигархов
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/kak-poteryat-17-mlrd-instruktsiya-ot-ahmetova-pinchuka-i-agrooligarhov
хомяки с матрасами нервно курят в стороне

Насправді це, тобто та "іліта", основна проблема. Якщо вони не змогли втримати капіталізацію свого бізнесу, то що можна казати про хом"яків?
Більшість вкладень в Україні - збиткові. Що бізнес, що власна квартира.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:30

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено. Скільки би тут не тріщали рожевоокулярні простофілі))))


об этом и пишут
Как потерять $17 млрд. Инструкция от Ахметова, Пинчука и агроолигархов
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/kak-poteryat-17-mlrd-instruktsiya-ot-ahmetova-pinchuka-i-agrooligarhov
хомяки с матрасами нервно курят в стороне

Насправді це, тобто та "іліта", основна проблема. Якщо вони не змогли втримати капіталізацію свого бізнесу, то що можна казати про хом"яків?
Більшість вкладень в Україні - збиткові. Що бізнес, що власна квартира.

100%!
ЗРадіо правильно написав, що можна мінімізувати збитки, якщо купити на самому дні.
Але де те дно???
В 2018 ціни "вторинки" докотились до рівня 2004 р.
Зараз знову - та ж сама тенденція.

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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Продал "спадщину", подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:35

  Frant написав:100%!
ЗРадіо правильно написав, що можна мінімізувати збитки, якщо купити на самому дні.
Але де те дно???
В 2018 ціни "вторинки" докотились до рівня 2004 р.
Зараз знову - та ж сама тенденція.

Зображення

Звідки графік?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:37

  Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.


еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание
и по-моему абсолютно понятно почему
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:37

  Puente написав:
  jj1981ua написав:а отсутствие у меня жилья - тут проблема только в вашем совковом мышлении (это нормально, у меня мама так мыслит - стандартный советский человек).


Оце вставляння де треба і де не треба різних варіантів "совкового мишлення" - просто абсолютно сучасний варіант "сам дурак" ...
Практично весь світ намагається купити власне житло . І хто не може - той просто бідний або перекотиполе . Але перекотиполе з дітьми - це вже проблема ...

ну вы прям четко и аналитически поделили весь мир... но он сложнее, чем в вашей голове.
да, все кто может себе позволить рано или поздно где-то приземляются.
я не раз писал - я жду. и это сейчас оптимальный вариант - это же очевидно.
а про совковое мышление я написал т.к. тут меня часто записывают в совкодр..черы из-за того, что я считаю капитализм корявым порядком с кучей костылей.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:40

      kingkongovets написав:
      Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.


    еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание
    и по-моему абсолютно понятно почему

    Семейный совет. Но тем не менее. А у кого-то более 10 лет прошло, которые уже никогда не вернутся, а из актива - только несколько тысяч постов с обоснованиями, почему это правильно
    Faceless
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:40

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      kingkongovets написав:не блещущий талантами долярчик с копеечным бизнесом по продаже ворованых лисапетов из европы смог за пару лет скопить на новострой во львове,

    При этом:
    Во Львове, насколько я понимаю, нет такой проблемы с недостроями, как в Киеве: ни в прошлом ни сейчас. Потому надо было только выбирать объект и приемлемую цену
    Долярчик делает такой жлоб-ремонт своими руками, за который любого киевлянина оборжали бы всем миром.
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:42

      Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Продал "спадщину", подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.

    вы такой смешной.
    у всех бесквартирных с 2009 лежит котлета и они решают аренда-покупка?
    у меня в 2009 не было не то, что на квартиру... у меня было окончание прошлой жизни (в экономическом смысле). а сейчас уже год или два (смотря на какой объект прицел) я могу, но уже нет смысла спешить.
    и, думаю, так у большинства. а рассказы, что вы уже лендлорду отдали за однушку - так на нее не было 11 лет назад и вот выбора не было!
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:43

      Serg-ik
      а киевский топ-менеджер, при этом продолжает снимать совкошлак и жалуется на недостаточный напор в нем холодной воды :mrgreen
      и продолжает при этом греть баблом кровопивцу-лендлорда :mrgreen:
      Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 10 лип, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
      Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
      kingkongovets
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