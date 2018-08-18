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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4705470647074708>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:44

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.

Кстати, что там с каналами?

Каналам - быть. Вот что будет со станцией метро "Судостроительная" - это вопрос. Но без каналов ЖК Рыбальский невозможен.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:отвечу вам цитатой из валютной ветки. может тогда вы поймете, что несете бред (последние месяца 2)
я возражаю, причем тут сша к киевской недвижимости? объясните мне связь. У них свои проблемы у нас свои.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:47

До речі про перспективи КРЖН і бізнеси іліти.

Всі ж читали про наміри ЄС відмовитись від вуглеводородів до 2050 року?

Які це буде мати наслідки для України вже всі, хто в темі нерухомості задумались?

Імхо, 30 років у нас немає на роздуми, навіть якщо вам вже 50, вдарить сильно раніше, ніж вам виповниться 80.

зі. до чого це? ага, до капіталізації...вашої власності і як виходити на пенсію.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:49

  change_pm написав:До речі про перспективи КРЖН і бізнеси іліти.

Всі ж читали про наміри ЄС відмовитись від вуглеводородів до 2050 року?

Які це буде мати наслідки для України вже всі, хто в темі нерухомості задумались?

Імхо, 30 років у нас немає на роздуми, навіть якщо вам вже 50, вдарить сильно раніше, ніж вам виповниться 80.

зі. до чого це? ага, до капіталізації...вашої власності і як виходити на пенсію.

И что, мы не сможем продавать миллиарды кубов газа и миллионы тонн нефти в Европу и резко обеднеем? Чем нам это грозит? Расеянам не за что будет купить квартиру в Киеве?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 10 лип, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:51

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
  Faceless написав:А вообще, из всех обвалишек, несмотря на все наши споры, самым рациональным все же был zahar_. Подвернулась панелька в новострое недорого для "молодого поколения" - купил, сделали ремонт, и живут. А то аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно, и как чудно держать депозиты тут пишут с 2009 года, при этом у всех, так или иначе, планы что-то купить все равно есть, и вот уже 11 лет жизни прошло, кто в аренде, уже по одной однушке выплатил арендодателю, а аргументы, цифры, графики, обоснования, почему и в аренде хорошо/выгодно все те же +/-, только депозиты подкачали.


еще раз - не он купил, а его "домашний совет"(с), в котором его мнение - по его же собственным словам - не принималось во внимание
и по-моему абсолютно понятно почему

Семейный совет. Но тем не менее. А у кого-то более 10 лет прошло, которые уже никогда не вернутся, а из актива - только несколько тысяч постов с обоснованиями, почему это правильно

я так зрозумів, що якщо до 60 років прожив, навіть не купивши кавалірку в цоколі на (о)КРЖН і на пенсію поїхав в Анталію, як акурт, то жизнь потєряна?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:52

  change_pm написав:До речі про перспективи КРЖН і бізнеси іліти.

Всі ж читали про наміри ЄС відмовитись від вуглеводородів до 2050 року?

Які це буде мати наслідки для України вже всі, хто в темі нерухомості задумались?

Імхо, 30 років у нас немає на роздуми, навіть якщо вам вже 50, вдарить сильно раніше, ніж вам виповниться 80.

зі. до чого це? ага, до капіталізації...вашої власності і як виходити на пенсію.


Ты ж не забывай главную вещь. Тут речь о столице. В которой все всегда будет в шоколаде. А что там с украиной, оно уже и сейчас видно.
Но пока пересичный едет в киев на заработки - кржн жив!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:54

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.

Кстати, что там с каналами?

Каналам - быть. Вот что будет со станцией метро "Судостроительная" - это вопрос. Но без каналов ЖК Рыбальский невозможен.

там вопрос, а буде лі воопше метро в обозрімом будещєм, тут хотя би 5..10 год жизні от січас.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Во Львове, насколько я понимаю, нет такой проблемы с недостроями, как в Киеве: ни в прошлом ни сейчас. Потому надо было только выбирать объект и приемлемую цену
Долярчик делает такой жлоб-ремонт своими руками, за который любого киевлянина оборжали бы всем миром.
во Львове пузырь только надувается, львов отстает от Одессы и Киева в этом плане, но опережает другие города.
  vano80 написав:Тут речь о столице. В которой все всегда будет в шоколаде.
это в Киеве все всегда будет в шоколаде?!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:вы такой смешной.
у всех бесквартирных с 2009 лежит котлета и они решают аренда-покупка?
у меня в 2009 не было не то, что на квартиру... у меня было окончание прошлой жизни (в экономическом смысле). а сейчас уже год или два (смотря на какой объект прицел) я могу, но уже нет смысла спешить.
и, думаю, так у большинства. а рассказы, что вы уже лендлорду отдали за однушку - так на нее не было 11 лет назад и вот выбора не было!

В данном случае вы смешной. Я эту ветку читаю с дня основания, и было тут немало интересных персонажей со своими историями, часть до сих пор пишет.
А то, что вы мои слова сразу на себя примеряли, так это только ваши комплексы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:59

  jj1981ua написав:мир... но он сложнее, чем в вашей голове.
да, все кто может себе позволить рано или поздно где-то приземляются.
я не раз писал - я жду. и это сейчас оптимальный вариант - это же очевидно.
а про совковое мышление я написал т.к. тут меня часто записывают в совкодр..черы из-за того, что я считаю капитализм корявым порядком с кучей костылей.

100% праві. Чекати наразі найкращий варіант!

Але тут такий нюанс. В чому чекати? В баксі на рахунку? В баксі в банківскій комірці?

Імхо, для суми в 50-150 куе всі варіанти стрьомі. При найменшому шухері доступ що до першого, що до другого буде втрачено. Можливо назавжди...

Тримати вдома? Також ризики є..

Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого :(
Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.

зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам :!:
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