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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470847094710471147124713>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:24

  airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.


Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.

Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 лип, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:24

  change_pm написав:
  jj1981ua написав:мир... но он сложнее, чем в вашей голове.
да, все кто может себе позволить рано или поздно где-то приземляются.
я не раз писал - я жду. и это сейчас оптимальный вариант - это же очевидно.
а про совковое мышление я написал т.к. тут меня часто записывают в совкодр..черы из-за того, что я считаю капитализм корявым порядком с кучей костылей.

100% праві. Чекати наразі найкращий варіант!

Але тут такий нюанс. В чому чекати? В баксі на рахунку? В баксі в банківскій комірці?

Імхо, для суми в 50-150 куе всі варіанти стрьомі. При найменшому шухері доступ що до першого, що до другого буде втрачено. Можливо назавжди...

Тримати вдома? Також ризики є..

Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого :(
Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.

зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам :!:

Поясніть будь-ласка, як може бути дефіцит в країні з вільним ринком? Дефіцит залишився в Совєт Юніон. Забудьте про дефіцит.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:26

  kingkongovets написав:
  Прохожий"][quote="5008419:stas_rst написав:615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.

заокружную нужно сливать не думая
ИМХО даже меньшее в Киеве лучше)


причем имхо срочно[/quote]

  kingkongovets написав:осенью с большой долей вероятности начнутся причины, последствия которых на кржн мы сможем наблюдать не ранее весны-лета
но это все если не прилетят другие лебеди, а тут ничо нельзя гарантировпть, увы


Ну что же, мнение людей с деньгами и недвижимостью-однозначное.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.


Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.

Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов

Атомні електростанції в Україні - протягом найближчих 10-20 років будуть закриті.
По перше, ЄС не потрібна дешева чужа електроенергія. Лише від своїх виробників!
По друге, АЕС радянської епохи - фактично вже відпрацювали свій ресурс.
По третє, навіщо території, яка скочується в 3-й технологічний уклад, атомна енергетика????
Олія, рапс, бурштин, чавун - для цього АЕС не потрібні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:30

Андрей Вавриш покинул Украину
http://vlasti.net/news/318617
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31

  zРадио написав:
  airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.


Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.

Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов


Ребята, вы отстали от жизни. :P

Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа


Нефтедолларовый конвейер, который с советских времен снабжает российскую экономику твердой валютой, позволяя менять простейшее минеральное сырье на технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние годы.
Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».
«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).
Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.
Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.


https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dl ... 1029381395
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:33

  барабашов написав:change_pm
Не похмеляйся в своих Дубаях катанкой контрафактной
Раввин ОАЕ не одобрит
Какой ещё отказ от углеводородов в ЕС?
Может там ещё космопорт в каждой столице построят и в каждом по отряду Вертеров поставят?
Ты вообще представляешь Роллс, Геландеваген или GL, 600й или 750ю полностью как копию Теслы, в первую очередь по качеству?
Где они вообще Э.Э. будут для всех своих нужд брать, от датских ветряков или испанских СЭС?

Припинив бухати, як виїхав закордон...
Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».

«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).

Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

А наших арабських іпенєх вже років 5 є програми, як називаються - Віжн 2030 / 2040 (залежить від країни).
Мета програм повна відмова від нафтогазових доходів.

Ось і думайте правда це чи ні стосовно ЄС, якщо уряди країн арабського світу консультують такі люди, що нам і не снилися.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:39

  zРадио написав: А кто, кроме украинцев, инвестирует в КРЖН? Никто! От слова совсем. Мы даже для Равшанов и Джамшутов не являемся приоритетов, не говоря уже о поляках, немцах, англичанах и американцах.

Де-популяция и де-индустриализация Украины = де-рокетизация КРЖН. Это закон, который смотрит на 3 закона Трибеки, как на говно :mrgreen:


Не говори чего не знаешь, троль позорный. :P Я губоко в теме американских инвестиций в РН. Покупают, еще как покупают. Но не всегда то, что покупаете сейчас вы. Они часто видят перспективу нашей недвижимости по-другому, в других сегментах. :idea: Это для информации. И одесситы могут вам много чего интересного на этот счет рассказать. И львовяне. И даже уманьчане. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик
наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке
так шо все ок, все вполне логично

Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:42

  change_pm написав:
  барабашов написав:change_pm
Не похмеляйся в своих Дубаях катанкой контрафактной
Раввин ОАЕ не одобрит
Какой ещё отказ от углеводородов в ЕС?
Может там ещё космопорт в каждой столице построят и в каждом по отряду Вертеров поставят?
Ты вообще представляешь Роллс, Геландеваген или GL, 600й или 750ю полностью как копию Теслы, в первую очередь по качеству?
Где они вообще Э.Э. будут для всех своих нужд брать, от датских ветряков или испанских СЭС?

Припинив бухати, як виїхав закордон...
Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».

«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).

Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

А наших арабських іпенєх вже років 5 є програми, як називаються - Віжн 2030 / 2040 (залежить від країни).
Мета програм повна відмова від нафтогазових доходів.

Ось і думайте правда це чи ні стосовно ЄС, якщо уряди країн арабського світу консультують такі люди, що нам і не снилися.

арабські шейхи пересядуть на верблюдів, як їхні діди, і будуть жити приблизно як зараз живе Ємен
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