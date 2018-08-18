Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.
Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.
Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 лип, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:мир... но он сложнее, чем в вашей голове. да, все кто может себе позволить рано или поздно где-то приземляются. я не раз писал - я жду. и это сейчас оптимальный вариант - это же очевидно. а про совковое мышление я написал т.к. тут меня часто записывают в совкодр..черы из-за того, что я считаю капитализм корявым порядком с кучей костылей.
100% праві. Чекати наразі найкращий варіант!
Але тут такий нюанс. В чому чекати? В баксі на рахунку? В баксі в банківскій комірці?
Імхо, для суми в 50-150 куе всі варіанти стрьомі. При найменшому шухері доступ що до першого, що до другого буде втрачено. Можливо назавжди...
Тримати вдома? Також ризики є..
Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.
зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам
Поясніть будь-ласка, як може бути дефіцит в країні з вільним ринком? Дефіцит залишився в Совєт Юніон. Забудьте про дефіцит.
Прохожий"][quote="5008419:stas_rst написав:615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті. У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.
заокружную нужно сливать не думая ИМХО даже меньшее в Киеве лучше)
причем имхо срочно[/quote]
kingkongovets написав:осенью с большой долей вероятности начнутся причины, последствия которых на кржн мы сможем наблюдать не ранее весны-лета но это все если не прилетят другие лебеди, а тут ничо нельзя гарантировпть, увы
Ну что же, мнение людей с деньгами и недвижимостью-однозначное.
airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.
Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.
Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов
Атомні електростанції в Україні - протягом найближчих 10-20 років будуть закриті. По перше, ЄС не потрібна дешева чужа електроенергія. Лише від своїх виробників! По друге, АЕС радянської епохи - фактично вже відпрацювали свій ресурс. По третє, навіщо території, яка скочується в 3-й технологічний уклад, атомна енергетика???? Олія, рапс, бурштин, чавун - для цього АЕС не потрібні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.
Об этом можно не переживать. Половину блоков АЭС придется вывести из эксплуатации по соображениям безопасности. О строительстве новых и мечтать не приходится. Часть ТЭС тоже в течение десятилетия будет амортизирована в ноль.
Поэтому на уменьшении output-а и сегодняшних мощностей ВИЭ может хватить для обеспечения доли в 20% в 2030-м. Но я думаю, что коррупция с зелеными тарифами будет продолжатся, и это дорогой шлак будут и дальше впаривать под сурдинкой экологических вызовов
Ребята, вы отстали от жизни.
Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа
Нефтедолларовый конвейер, который с советских времен снабжает российскую экономику твердой валютой, позволяя менять простейшее минеральное сырье на технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние годы. Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2». «Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»). Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород. Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.
барабашов написав:change_pm Не похмеляйся в своих Дубаях катанкой контрафактной Раввин ОАЕ не одобрит Какой ещё отказ от углеводородов в ЕС? Может там ещё космопорт в каждой столице построят и в каждом по отряду Вертеров поставят? Ты вообще представляешь Роллс, Геландеваген или GL, 600й или 750ю полностью как копию Теслы, в первую очередь по качеству? Где они вообще Э.Э. будут для всех своих нужд брать, от датских ветряков или испанских СЭС?
Припинив бухати, як виїхав закордон...
Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».
«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).
Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.
Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.
А наших арабських іпенєх вже років 5 є програми, як називаються - Віжн 2030 / 2040 (залежить від країни). Мета програм повна відмова від нафтогазових доходів.
Ось і думайте правда це чи ні стосовно ЄС, якщо уряди країн арабського світу консультують такі люди, що нам і не снилися.
zРадио написав: А кто, кроме украинцев, инвестирует в КРЖН? Никто! От слова совсем. Мы даже для Равшанов и Джамшутов не являемся приоритетов, не говоря уже о поляках, немцах, англичанах и американцах.
Де-популяция и де-индустриализация Украины = де-рокетизация КРЖН. Это закон, который смотрит на 3 закона Трибеки, как на говно
Не говори чего не знаешь, троль позорный. Я губоко в теме американских инвестиций в РН. Покупают, еще как покупают. Но не всегда то, что покупаете сейчас вы. Они часто видят перспективу нашей недвижимости по-другому, в других сегментах. Это для информации. И одесситы могут вам много чего интересного на этот счет рассказать. И львовяне. И даже уманьчане.
kingkongovets написав:на кржн полно доступных объектов для пересичных, вот только пересичные стабильно пытаются протягивать ножки не по одежке - и тут как раз лучшие примеры вы и сержик наличие у вас с ним по двое детей при отсутствии собственного жилья - не признак переоцененности кржн, это признак того, шо не является предметом обсуждения в этой ветке так шо все ок, все вполне логично
Ваши предложения по соразмерной одёжке: Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни? Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни? Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?
барабашов написав:change_pm Не похмеляйся в своих Дубаях катанкой контрафактной Раввин ОАЕ не одобрит Какой ещё отказ от углеводородов в ЕС? Может там ещё космопорт в каждой столице построят и в каждом по отряду Вертеров поставят? Ты вообще представляешь Роллс, Геландеваген или GL, 600й или 750ю полностью как копию Теслы, в первую очередь по качеству? Где они вообще Э.Э. будут для всех своих нужд брать, от датских ветряков или испанских СЭС?
Припинив бухати, як виїхав закордон...
Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».
«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).
Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.
Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.
А наших арабських іпенєх вже років 5 є програми, як називаються - Віжн 2030 / 2040 (залежить від країни). Мета програм повна відмова від нафтогазових доходів.
Ось і думайте правда це чи ні стосовно ЄС, якщо уряди країн арабського світу консультують такі люди, що нам і не снилися.
арабські шейхи пересядуть на верблюдів, як їхні діди, і будуть жити приблизно як зараз живе Ємен