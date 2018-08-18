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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47094710471147124713>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 133
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:44

  change_pm написав:Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого :(
Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.

зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам :!:

  BIGor написав:Поясніть будь-ласка, як може бути дефіцит в країні з вільним ринком? Дефіцит залишився в Совєт Юніон. Забудьте про дефіцит.

Я говорю про дефіцит пропозиції готового житла на новим, впавшим цінам.
Якщо інвестора не будуть тиснути обставини, в збиток продавати ніхто не буде.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:45

  zРадио написав:Андрей Вавриш покинул Украину
http://vlasti.net/news/318617

САГА всьо ? Рибальsky буль-буль?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:46

  flyman написав:
  zРадио написав:Андрей Вавриш покинул Украину
http://vlasti.net/news/318617

САГА всьо ? Рибальsky буль-буль?


я же говорил взять Додж с компресором вместо убыточных квартир :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:47

  Libo написав:Не говори чего не знаешь, троль позорный. :P Я губоко в теме американских инвестиций в РН. Покупают, еще как покупают. Но не всегда то, что покупаете сейчас вы. Они часто видят перспективу нашей недвижимости по-другому, в других сегментах. :idea: Это для информации. И одесситы могут вам много чего интересного на этот счет рассказать. И львовяне. И даже уманьчане. :lol:


Пьянчужка, не нужно щеки надувать с рассказами о своих виртуальных друзьях - пруфы давай!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:48

  airmax78 написав:Пока что Ваврыши преображают город. Убивают его другие.


пока что столь любезные вашему сердцу ваврыши изо всех сил убивают подольский мост и делают все, шоп он не поехал чтобы застроить зону, на которую он приходит на подоле
опять двойка, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:50

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Какие выклыки? Рашка перекроет транзит через Украину гораздо раньше, чем Европа перейдет на возобновляемую энергию. Нефть к нам вообще отношения не имеет. Трубы производит один Пинчук и не уверен, что рашковане до сих пор у него их покупают. Но даже если накроется Интерпайп - это локальная проблема. Все остальное - наши внутренние дела, на которые переход ЕС на ВИЭ никак не влияет. При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.

Макс, ми добуваємо 15 млрд кубів газу+..2 здається? млн тон нафти

Без транзиту нам не буде чим утримувати тиск в трубі, щоб ганяти газ зі схода на захід, і назад зимою.
Грошей на побудову нової замкнутої системи немає, на реконструкцію немає.

Зупиниться рашкінський транзит = виникнуть енергетичні розриви території України = виникає новий геополітичний виклик = падіння цін на КРЖН.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:51

:idea:
  change_pm написав:
  change_pm написав:Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого :(
Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.

зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам :!:

  BIGor написав:Поясніть будь-ласка, як може бути дефіцит в країні з вільним ринком? Дефіцит залишився в Совєт Юніон. Забудьте про дефіцит.

Я говорю про дефіцит пропозиції готового житла на новим, впавшим цінам.
Якщо інвестора не будуть тиснути обставини, в збиток продавати ніхто не буде.

А что означает: "новые, упавшие цены" - если по ним никто не продает? Что это за цены такие?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:53

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Какие выклыки? Рашка перекроет транзит через Украину гораздо раньше, чем Европа перейдет на возобновляемую энергию. Нефть к нам вообще отношения не имеет. Трубы производит один Пинчук и не уверен, что рашковане до сих пор у него их покупают. Но даже если накроется Интерпайп - это локальная проблема. Все остальное - наши внутренние дела, на которые переход ЕС на ВИЭ никак не влияет. При этом мы сами подписывая энергетическую хартию, подписались под тем, что до 2030го года, по-моему, до 20% э/э будет производить из ВИЭ.

Макс, ми добуваємо 15 млрд кубів газу+..2 здається? млн тон нафти

Без транзиту нам не буде чим утримувати тиск в трубі, щоб ганяти газ зі схода на захід, і назад зимою.
Грошей на побудову нової замкнутої системи немає, на реконструкцію немає.

Зупиниться рашкінський транзит = виникнуть енергетичні розриви території України = виникає новий геополітичний виклик = падіння цін на КРЖН.

Че за бред? Мы в реверсном режиме как работаем уже 6 лет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:53

  Serg-ik написав:Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?


мой бесплатный совет - уходить из аренды
шо именно купить - это уже платная консультация
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:56

  zРадио написав:
  Libo написав:Не говори чего не знаешь, троль позорный. :P Я губоко в теме американских инвестиций в РН. Покупают, еще как покупают. Но не всегда то, что покупаете сейчас вы. Они часто видят перспективу нашей недвижимости по-другому, в других сегментах. :idea: Это для информации. И одесситы могут вам много чего интересного на этот счет рассказать. И львовяне. И даже уманьчане. :lol:


Пьянчужка, не нужно щеки надувать с рассказами о своих виртуальных друзьях - пруфы давай!


У вас в ФСБ должна быть и правдивая закрытая информация. Напиши рапорт и запроси у старшего офицера. Скажи ему, капитан Либо уличил в неосведомленности и велел повысить свой уровень. 8)
Libo
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