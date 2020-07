Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:06

vitaliian написав: покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.



угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг

угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг

тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.