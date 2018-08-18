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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:57
Libo написав:
У вас в ФСБ должна быть и правдивая закрытая информация. Напиши рапорт и запроси у старшего офицера. Скажи ему, капитан Либо уличил в неосведомленности и велел повысить свой уровень.
Тролль ты глупый. Слив засчитан
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:58
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?
мой бесплатный совет - уходить из аренды
шо именно купить - это уже платная консультация
покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:01
flyman написав:
арабські шейхи пересядуть на верблюдів
, як їхні діди, і будуть жити приблизно як зараз живе Ємен
скоріш ти будеш поле пахати волами
шейхи виженуть всіх експатів, і будуть чудово жити на ренту від світових інвестицій
навожу приклад. Катар - 400 тис місцевих, світові інвестиції = 800 млрд баксів+кеш фонд 800 млрд. Можна 100500 років жити і не тужити.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:02
change_pm написав: change_pm написав:Тому на КРНЖ номінально ціни можуть і впасти, але купити не буде чого
Тому люди і куплять наразі нерухомість, маючи потребу в ній, і побоюючись попадосу на всю суму більше, ніж просадки вартості.
зі. Заробити не так важко, піпець, як важко зароблене зберегти і передати нащадкам
BIGor написав:
Поясніть будь-ласка, як може бути дефіцит в країні з вільним ринком
? Дефіцит залишився в Совєт Юніон. Забудьте про дефіцит.
Я говорю про дефіцит пропозиції готового житла на новим, впавшим цінам.
Якщо інвестора не будуть тиснути обставини, в збиток продавати ніхто не буде.
Якщо чесно - то не відслідковую ціни на майнові права, але зайдіть на Лун - там дефіциту взагалі немає. Були б у Вас тільки гроші.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:06
vitaliian написав:
покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.
угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:10
vitaliian написав:
в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче.
Не совсем так. У нас будет как в NYC.
Появятся и престижные и дорогие небоскребы с пентхаузами. Там будут роскошные и видовые апартаменты для мажоров, богемы и прочего эпатажа молодого возраста. Для вечеринок, бд и прочих развлечений. Кое-кто там будет и жить постоянно. После ночной тусни молодежь предпочтет быстрее домой и завалиться спать. А их папы и мамы будут жить за городом. Так что элитные и клубные небоскребы будут востребованы и дорогими.
В Чикаго обычная мажорная, самая дешевая студио в Трамп-Хауз на ривер стоит от $700 тыщ ...
Мотайте себе на ус.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:10
airmax78 написав:
Че за бред? Мы в реверсном режиме как работаем уже 6 лет?
Макс, ти просто не в тєме віртуального реверсу ...
Погуглі, як і що, щоб зрозуміти, що реальний реверс з заходу на схід був тільки тоді, коли Ющенко був і тиск в трубі на вході з Раши 0.
Наразі цей ексерсайз на постійній основі буде вимагати мільярдних інвестицій.
Чи є ці мільярди в наявності?
І хто заробляє на віртуальному реверсі всі ці роки також можеж знайти...
Востаннє редагувалось change_pm
в П'ят 10 лип, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:11
kingkongovets написав:
мой бесплатный совет - уходить из аренды
шо именно купить - это уже платная консультация
у вашего брата вроде как популярна пословица "критикуя, предлагай", а не "критикуя, продавай"
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:15
kingkongovets написав:
угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
change_pm написав: airmax78 написав:
Че за бред? Мы в реверсном режиме как работаем уже 6 лет?
Макс, ти просто не в тєме віртуального реверсу ...
Погуглі, як і що, щоб зрозуміти, що реальний реверс з заходу на схід був тільки тоді, коли Ющенко був і тиск в трубі на вході з Раши 0.
Наразі цей ексерсайз на постійній основі буде вимагати мільярдних інвестицій.
Чи є ці мільярди в наявності?
І хто заробляє на віртуальному реверсі всі ці роки також можеж знайти...
Ты начитался дурни в российских СМИ.
Уже давно просчитаны и испытаны разные схемы подачи газа. Уже давно новая система. Это раз. А два есть то, что пида-рашка еще долго будет транзитировать газ через Украину. У нее нет другого выхода. Она пока стоит раком.
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