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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
Libo написав: kingkongovets написав:
угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
kingkongovets написав:
пишы ещо, иксперд
во первых я не эксперт а высказал свои мысли, во вторых вы - низкообразованный хам, считающий себя оверумным.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 лип, 2020 14:23, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
change_pm написав: airmax78 написав:
Че за бред? Мы в реверсном режиме как работаем уже 6 лет?
Макс, ти просто не в тєме віртуального реверсу ...
Погуглі, як і що, щоб зрозуміти, що реальний реверс з заходу на схід був тільки тоді, коли Ющенко був і тиск в трубі на вході з Раши 0.
Наразі цей ексерсайз на постійній основі буде вимагати мільярдних інвестицій.
Чи є ці мільярди в наявності?
І хто заробляє на віртуальному реверсі всі ці роки також можеж знайти...
Ты начитался дурни в российских СМИ.
Уже давно просчитаны и испытаны разные схемы подачи газа. Уже давно новая система. Это раз. А два есть то, что пида-рашка еще долго будет транзитировать газ через Украину. У нее нет другого выхода. Она пока стоит раком.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:26
airmax78 написав:
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Ты попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою городскую квартиру не вернешься. Или оставишь её на случай снегов, для тайных свиданий и утех
, пока жена будет хозяйничать за городом ...
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:35
airmax78 написав: Libo написав: kingkongovets написав:
угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
я например не понимаю как можно жить на Жилянской, а ведь престижный район, центр, круто. Сплошной шум и выхлопной газ, вдобавок архитектура непривлекательная.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:35
Libo написав:
Появятся и престижные и дорогие небоскребы с пентхаузами. Там будут роскошные и видовые апартаменты для мажоров, богемы и прочего эпатажа молодого возраста. Для вечеринок, бд и прочих развлечений. Кое-кто там будет и жить постоянно. После ночной тусни молодежь предпочтет быстрее домой и завалиться спать. А их папы и мамы будут жить за городом.
а работать будет Долярчик во Львове и Флаймен в Щецине )))
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