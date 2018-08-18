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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47114712471347144715>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21

  Libo написав:
  kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд


Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше. :!:

Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:пишы ещо, иксперд
во первых я не эксперт а высказал свои мысли, во вторых вы - низкообразованный хам, считающий себя оверумным.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 14:23, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Че за бред? Мы в реверсном режиме как работаем уже 6 лет?

Макс, ти просто не в тєме віртуального реверсу ...
Погуглі, як і що, щоб зрозуміти, що реальний реверс з заходу на схід був тільки тоді, коли Ющенко був і тиск в трубі на вході з Раши 0.

Наразі цей ексерсайз на постійній основі буде вимагати мільярдних інвестицій.
Чи є ці мільярди в наявності?

І хто заробляє на віртуальному реверсі всі ці роки також можеж знайти...


Ты начитался дурни в российских СМИ. :?
Уже давно просчитаны и испытаны разные схемы подачи газа. Уже давно новая система. Это раз. А два есть то, что пида-рашка еще долго будет транзитировать газ через Украину. У нее нет другого выхода. Она пока стоит раком. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:26

  airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?


Ты попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою городскую квартиру не вернешься. Или оставишь её на случай снегов, для тайных свиданий и утех :oops: , пока жена будет хозяйничать за городом ...
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:35

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд


Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше. :!:

Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
я например не понимаю как можно жить на Жилянской, а ведь престижный район, центр, круто. Сплошной шум и выхлопной газ, вдобавок архитектура непривлекательная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Появятся и престижные и дорогие небоскребы с пентхаузами. Там будут роскошные и видовые апартаменты для мажоров, богемы и прочего эпатажа молодого возраста. Для вечеринок, бд и прочих развлечений. Кое-кто там будет и жить постоянно. После ночной тусни молодежь предпочтет быстрее домой и завалиться спать. А их папы и мамы будут жить за городом.

а работать будет Долярчик во Львове и Флаймен в Щецине )))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:42

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Появятся и престижные и дорогие небоскребы с пентхаузами. Там будут роскошные и видовые апартаменты для мажоров, богемы и прочего эпатажа молодого возраста. Для вечеринок, бд и прочих развлечений. Кое-кто там будет и жить постоянно. После ночной тусни молодежь предпочтет быстрее домой и завалиться спать. А их папы и мамы будут жить за городом.

а работать будет Долярчик во Львове и Флаймен в Щецине )))

Не знаю чи в Щецині, я якось прикидав варіант жити в Щецині а електричком кататися на працю до Берліна.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:01

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Появятся и престижные и дорогие небоскребы с пентхаузами. Там будут роскошные и видовые апартаменты для мажоров, богемы и прочего эпатажа молодого возраста. Для вечеринок, бд и прочих развлечений. Кое-кто там будет и жить постоянно. После ночной тусни молодежь предпочтет быстрее домой и завалиться спать. А их папы и мамы будут жить за городом.

а работать будет Долярчик во Львове и Флаймен в Щецине )))


Ну да. А как еще? :roll: А еще qwerty будет кукурузу и сою на моей милой Полтавщине выращивать. В NYC тоже так. Всегда и везде так было и будет.

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Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Миллионер,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Входит в гостиницу
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Держит во рту
Золотую сигару
И говорит
По-английски
Швейцару:

— Есть ли
В отеле
У вас номера?
Вам
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Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:01

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?


Ты попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою городскую квартиру не вернешься. Или оставишь её на случай снегов, для тайных свиданий и утех :oops: , пока жена будет хозяйничать за городом ...

Таких у нас по пальцам одной руки. И цены там такие, что после них для Виталия и Тетрис не будет казаться таким уж дорогим. Так что говорить о том, что все ринутся в коттеджные поселки - не приходится.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:07

  airmax78 написав:Таких у нас по пальцам одной руки. И цены там такие, что после них для Виталия и Тетрис не будет казаться таким уж дорогим. Так что говорить о том, что все ринутся в коттеджные поселки - не приходится.


Наша молодежь талантливая, предприимчивая, быстро богатеет. Начинает в Киеве селом неасфальтованым в однухе, потом прыг-прыг и смотришь - уже в шикарной квартире в клубном доме. Так вот дальше они переберутся в коттеджи за городом. Решение они уже совсем недавно приняли, во время чумы. 8)
Libo
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