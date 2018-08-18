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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4712471347144715>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:07

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?


Ты попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою городскую квартиру не вернешься. Или оставишь её на случай снегов, для тайных свиданий и утех :oops: , пока жена будет хозяйничать за городом ...


Та ладно - скоріше всього таке якраз пишуть , у кого немає навіть дачі ...
Котеджне містечко у нас - це не для небагатих - це так м"яко кажучи .
Ну а таунхауси - це взагалі відстій повний . Сусіди за стінкою та ще й за парканом ( чи просто поруч ) - це занадто ... Таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:12

  Puente написав:таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...

два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:17

  airmax78 написав:Таких у нас по пальцам одной руки.


Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого. 8)

ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:30

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таких у нас по пальцам одной руки.


Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого. 8)

ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории. 8)

Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:33

  kingkongovets написав:
  Puente написав:таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...

два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати

це ті фрукти, що за легендою від ККЦ, хочуть купити своїм батьку й матері квартири
ціною в 200 000 - 300 000 дол?
  kingkongovets написав:два моих близких приятеля сейчас в поиске квартир, один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе , второй трешку с ремонтом в новострое там же с бюджетом до 300 к для жизни своей семье
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 лип, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
мой знакомый живет в тауне в Ирпене по ул. Лесная. Рядом 2 парка, вокруг хорошие асфальтовые дороги, в 100 метрах фора, 200 метрах атб, в 300 метрах билла. Школа, поликлиника тоже рядом (до 2 км). В Киев по прямой 8 км (новая трасса). В 100 метрах СТО, салон красоты, ресторан, маршутка на Киев. На 1м этаже гараж, в закрытом дворе паркоместо, можно иметь 2 авто, один например электро или кабриолет. Таун на 4 соседа, все адеватные, люди небедные, но без понтов (для понтов есть тетрис). По цене примерно 1/2 от стоимости котеджа, с человейниками вообще нет смысла сравнивать. В личку могу скинуть локацию, сами убедитесь что всё вышеописанное - правда.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:40

  vitaliian написав:В Киев по прямой 8 км (новая трасса).

Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:41

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
  Puente написав:таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...

два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати

це ті фрукти, що за легендою хочуть купити своїм батьку й матері квартири ціною в 200 000 дол?


я же сказал - понаехи, крымчане
а тот шо ищет квартиру родителям - коренной, и не батькам, а просто в семью
и там насколько я понимаю еще не одна квартира в собствености - прикинь и такое бывает
точка сидения определяет не только точку зрения, а еще и круг общения, прахвесар ты наш :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?
знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46

  airmax78 написав:Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?


Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель. :oops:
Libo
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