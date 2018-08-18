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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:07
Libo написав: airmax78 написав:
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Ты попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою городскую квартиру не вернешься. Или оставишь её на случай снегов, для тайных свиданий и утех
, пока жена будет хозяйничать за городом ...
Та ладно - скоріше всього таке якраз пишуть , у кого немає навіть дачі ...
Котеджне містечко у нас - це не для небагатих - це так м"яко кажучи .
Ну а таунхауси - це взагалі відстій повний . Сусіди за стінкою та ще й за парканом ( чи просто поруч ) - це занадто ... Таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:12
Puente написав:
таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...
два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:17
airmax78 написав:
Таких у нас по пальцам одной руки.
Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого.
ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:30
Libo написав: airmax78 написав:
Таких у нас по пальцам одной руки.
Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого.
ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории.
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:33
kingkongovets написав: Puente написав:
таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...
два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати
це ті фрукти, що за легендою від ККЦ, хочуть купити своїм батьку й матері квартири
ціною в 200 000 - 300 000 дол?
kingkongovets написав:
два моих близких приятеля сейчас в поиске квартир, один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе , второй трешку с ремонтом в новострое там же с бюджетом до 300 к для жизни своей семье
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 лип, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:38
airmax78 написав:
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
мой знакомый живет в тауне в Ирпене по ул. Лесная. Рядом 2 парка, вокруг хорошие асфальтовые дороги, в 100 метрах фора, 200 метрах атб, в 300 метрах билла. Школа, поликлиника тоже рядом (до 2 км). В Киев по прямой 8 км (новая трасса). В 100 метрах СТО, салон красоты, ресторан, маршутка на Киев. На 1м этаже гараж, в закрытом дворе паркоместо, можно иметь 2 авто, один например электро или кабриолет. Таун на 4 соседа, все адеватные, люди небедные, но без понтов (для понтов есть тетрис). По цене примерно 1/2 от стоимости котеджа, с человейниками вообще нет смысла сравнивать. В личку могу скинуть локацию, сами убедитесь что всё вышеописанное - правда.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:40
vitaliian написав:
В Киев по прямой 8 км (новая трасса).
Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:41
Frant написав: kingkongovets написав: Puente написав:
таунхаус в місті - може бути , але щось не пам"ятаю реально ( колись десь на Райдужному щось таке було , але не пам"ятаю вже ) ...
два моих приятеля живут в тауне на добровольческих батальонов (панфиловцев бывшая) - ничотак, но это печерск, на минуточку
понаехи оба, кстати
це ті фрукти, що за легендою хочуть купити своїм батьку й матері квартири ціною в 200 000 дол?
я же сказал - понаехи, крымчане
а тот шо ищет квартиру родителям - коренной, и не батькам, а просто в семью
и там насколько я понимаю еще не одна квартира в собствености - прикинь и такое бывает
точка сидения определяет не только точку зрения, а еще и круг общения, прахвесар ты наш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46
Frant написав:
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?
знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 лип, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46
airmax78 написав:
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель.
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