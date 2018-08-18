2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:50
2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это важно для нахождения общего языка и взаимовыручки. В пригородах нет братков на джипах с битами, они предпочитают клубиться в центре. Преступность в пригородах тоже ниже, преступнику легче бомбануть айфон и скрыться в Киеве, чем в локациях где мало людей и много камер наблюдений, на каждом доме по 2-3 шт. Другой знакомый арендует 3ку на татарке, типа центр, метро пешком, если такую трешку продать то хватит на таун в пригороде. Из плюсов типа близко к центру (но пешком на Хрешатик или Подол нифига не близко) и до работы вместо ирпенского 1 часа добирается 45 минут.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 15:57, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53
На дорогах случается всякое. Иногда и пробки. Планируй и выбирай правильное время. Некоторым и до чумы можно было не каждый день на работу. А сейчас до сих пор многие на удаленке. Если работает один, то они идет на жертвы ради детей и семьи. Раньше встает и позже возвращается с работы. Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве. Главное, не доночеваться в Киеве так, как доночевался Зеленый с Мендель.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59
Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи.
Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу. Убогі)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 лип, 2020 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
позднее добирание домой например в Ирпень не отличается от такового по Киеву. Последняя маршрутка в 0:00. Но лучше ездить на своем авто.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.
в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:03
Ланос?
Євробляха?
Шестьорка?
https://fi202x.blogspot.com/
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