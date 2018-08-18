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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4712471347144715

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:50

  Frant написав:
  vitaliian написав:В Киев по прямой 8 км (новая трасса).

Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?


2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.

https://dou.ua/lenta/interviews/why-evo-becomes-remote-first-company/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:образуются компании - люди одного достатка и круга
это важно для нахождения общего языка и взаимовыручки. В пригородах нет братков на джипах с битами, они предпочитают клубиться в центре. Преступность в пригородах тоже ниже, преступнику легче бомбануть айфон и скрыться в Киеве, чем в локациях где мало людей и много камер наблюдений, на каждом доме по 2-3 шт. Другой знакомый арендует 3ку на татарке, типа центр, метро пешком, если такую трешку продать то хватит на таун в пригороде. Из плюсов типа близко к центру (но пешком на Хрешатик или Подол нифига не близко) и до работы вместо ирпенского 1 часа добирается 45 минут.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 15:57, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53

  Frant написав:
  vitaliian написав:В Киев по прямой 8 км (новая трасса).

Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?


На дорогах случается всякое. Иногда и пробки. Планируй и выбирай правильное время. Некоторым и до чумы можно было не каждый день на работу. А сейчас до сих пор многие на удаленке. Если работает один, то они идет на жертвы ради детей и семьи. Раньше встает и позже возвращается с работы. Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве. Главное, не доночеваться в Киеве так, как доночевался Зеленый с Мендель. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59

  Libo написав:А сейчас до сих пор многие на удаленке.

Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи. :mrgreen:

Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу. Убогі))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 лип, 2020 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве.
позднее добирание домой например в Ирпень не отличается от такового по Киеву. Последняя маршрутка в 0:00. Но лучше ездить на своем авто.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.

в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:03

  PS4 написав:на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.

в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!

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flyman
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