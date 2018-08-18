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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47134714471547164717>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53

  Frant написав:
  vitaliian написав:В Киев по прямой 8 км (новая трасса).

Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?


На дорогах случается всякое. Иногда и пробки. Планируй и выбирай правильное время. Некоторым и до чумы можно было не каждый день на работу. А сейчас до сих пор многие на удаленке. Если работает один, то они идет на жертвы ради детей и семьи. Раньше встает и позже возвращается с работы. Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве. Главное, не доночеваться в Киеве так, как доночевался Зеленый с Мендель. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59

  Libo написав:А сейчас до сих пор многие на удаленке.

Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи. :mrgreen:

Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу. Убогі))) :mrgreen:
  vitaliian написав:В пригородах нет братков на джипах с битами
Там є лише янголи і овечки???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 лип, 2020 16:04, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве.
позднее добирание домой например в Ирпень не отличается от такового по Киеву. Последняя маршрутка в 0:00. Но лучше ездить на своем авто.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.

в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:03

  PS4 написав:на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.

в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Libo написав:
  kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд


Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше. :!:

Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Оболонская набережная-вся таунхаус
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11

  Frant написав:
  Libo написав:А сейчас до сих пор многие на удаленке.

Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи. :mrgreen:

Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу :mrgreen:


Среди нас есть и поэты, философы, финансисты и диверсанты.
Среди моих знакомых, которые постоянно сидят за городом, есть преподы, люди работающие руководителями, специалистами, юристами и т.п, которык могут приезжать на работу позже, уезжать раньше или вообще бывать на работе 2-3 раза в неделю. У всех по-разному складывается этот рабочий процесс. Кто на что учился.
Да и чума внесет большие коррективы в наш образ жизни. Если большую часть времени мы будем проводить дома, то я бы предпочел эту часть проводить в более комфортабельных условиях на природе. :wink: Но знаю, есть люди, которым жизнь в муравейнике нравится больше. Вкусы разные. У них своя правда. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:12

  PS4 написав:на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.

в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
заработал мрэо и транспорт по Украине. Смотрю себе бус, всё хорошее по адекватной цене таки да быстро уходит. Упала цена на топливо. Боятся общественного транспорта.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24

  Libo написав:
  airmax78 написав:Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?


Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель. :oops:

30 мин. туда и 30 мин. обратно. Уже -1 час из жизни и, уверен, это округлено в сторону уменьшения. Поэтому я не хочу жить за городом.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:26

  lel написав:
airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Оболонская набережная-вся таунхаус

Отлично. Напротив Ботсада, тоже есть линия таунхаусов. Мы что таунхаус как альтернативу Даймонду рассматриваем?
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