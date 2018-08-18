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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53
Frant написав: vitaliian написав:
В Киев по прямой 8 км (новая трасса).
Питання не в тому, скільки км від Іпенів до Києва.
Питання в тому, скільки часу треба витратити, щоб щоденно двічі їздити на роботу в Київ і назад?
1,5-2 години чи більше?
На дорогах случается всякое. Иногда и пробки. Планируй и выбирай правильное время. Некоторым и до чумы можно было не каждый день на работу. А сейчас до сих пор многие на удаленке. Если работает один, то они идет на жертвы ради детей и семьи. Раньше встает и позже возвращается с работы. Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве. Главное, не доночеваться в Киеве так, как доночевался Зеленый с Мендель.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59
Libo написав:
А сейчас до сих пор многие на удаленке.
Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи.
Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу. Убогі)))
vitaliian написав:
В пригородах нет братков на джипах с битами
Там є лише янголи і овечки???
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 лип, 2020 16:04, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00
Libo написав:
Иногда можно этим обстоятельством воспользоваться с выгодой для себя и заночевать в Киеве.
позднее добирание домой например в Ирпень не отличается от такового по Киеву. Последняя маршрутка в 0:00. Но лучше ездить на своем авто.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:00
на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.
в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:03
PS4 написав:
на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.
в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
Ланос?
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Шестьорка?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11
airmax78 написав: Libo написав: kingkongovets написав:
угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Оболонская набережная-вся таунхаус
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11
Frant написав: Libo написав:
А сейчас до сих пор многие на удаленке.
Авжеж.
Блогггери, айтишники і вайтишники.
Ще письменники і сценаристи.
Взагалі-то тут більшість публіки має гуманітарну освіту або ж ніколи не займались продуктивною працею, яка створює матеріальні цінності.
Тому й плетуть постоли про "віддалену" роботу
Среди нас есть и поэты, философы, финансисты и диверсанты.
Среди моих знакомых, которые постоянно сидят за городом, есть преподы, люди работающие руководителями, специалистами, юристами и т.п, которык могут приезжать на работу позже, уезжать раньше или вообще бывать на работе 2-3 раза в неделю. У всех по-разному складывается этот рабочий процесс. Кто на что учился.
Да и чума внесет большие коррективы в наш образ жизни. Если большую часть времени мы будем проводить дома, то я бы предпочел эту часть проводить в более комфортабельных условиях на природе.
Но знаю, есть люди, которым жизнь в муравейнике нравится больше. Вкусы разные. У них своя правда.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:12
PS4 написав:
на рынке авто что то невероятное происходит
ажиотаж дикий
продавал свое авто год (ну потому что цена на 20% выше рынка:) )..в карантин когда сервисные центры работали - снял с продажи...а тут понеслось.
в понедельник выставил заново в продажу авто, ушла с первого просмотра!
заработал мрэо и транспорт по Украине. Смотрю себе бус, всё хорошее по адекватной цене таки да быстро уходит. Упала цена на топливо. Боятся общественного транспорта.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:24
Libo написав: airmax78 написав:
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель.
30 мин. туда и 30 мин. обратно. Уже -1 час из жизни и, уверен, это округлено в сторону уменьшения. Поэтому я не хочу жить за городом.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:26
lel написав:
airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
Оболонская набережная-вся таунхаус
Отлично. Напротив Ботсада, тоже есть линия таунхаусов. Мы что таунхаус как альтернативу Даймонду рассматриваем?
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