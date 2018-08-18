Libo написав:

airmax78 написав: Шо. там. делать?!

Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку? Шо. там. делать?!Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?

Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель.