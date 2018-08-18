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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:43
airmax78 написав: Libo написав: airmax78 написав:
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель.
30 мин. туда и 30 мин. обратно. Уже -1 час из жизни и, уверен, это округлено в сторону уменьшения. Поэтому я не хочу жить за городом.
Мне кажется что вы в центре не живёте. А снимаете в сарае где-то. Из Лыбедской на дружбы народов ехать 2.5 часа в одну сторону в час пик
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:54
Libo написав:
попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою
угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:57
sequence написав: Libo написав:
попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою
угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все
Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:01
vitaliian написав:
..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06
sequence написав: vitaliian написав:
..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
6 км пішком за годину.
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flyman
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06
proftpd66 написав:
.. Из Лыбедской на дружбы народов ехать 2.5 часа в одну сторону в час пик
дико извиняюсь, а чего ехать, когда пешком минут 20?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08
flyman написав:
..
6 км пішком за годину.
когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08
sequence написав:
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:12
vitaliian написав: sequence написав:
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
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sequence
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23
Serg-ik написав:
Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?
Имхо третье
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