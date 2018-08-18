RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4714471547164717>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав: попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою

угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все
sequence
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 29.12.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:57

  sequence написав:
  Libo написав: попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою

угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все

Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних((( :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21512
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 2206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:01

  vitaliian написав:..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.

угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
sequence
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 29.12.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06

  sequence написав:
  vitaliian написав:..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.

угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу

6 км пішком за годину.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20349
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06

  proftpd66 написав:.. Из Лыбедской на дружбы народов ехать 2.5 часа в одну сторону в час пик

дико извиняюсь, а чего ехать, когда пешком минут 20?
sequence
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 29.12.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08

  flyman написав:..
6 км пішком за годину.

когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
sequence
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 29.12.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:12

  vitaliian написав:
  sequence написав:угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.

есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
sequence
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 29.12.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?

Имхо третье
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27516
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6567 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:27

  sequence написав:
  flyman написав:..
6 км пішком за годину.

когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
берите электросамокат dualtron это лучшее что есть в природе. дальность пробега от 70 до 120 км . велик много места занимает
  sequence написав:есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
с этим проблемы... бывает что и в Киев на учебу возят.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4714471547164717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Libo, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18670 3068161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 10:40
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198738
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1666)
10.07.2020 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.