|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:54
Libo написав:
попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою
угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:57
sequence написав: Libo написав:
попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою
угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все
Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21512
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:01
vitaliian написав:
..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06
sequence написав: vitaliian написав:
..знакомый тратит 1 час на машине до Хреща. По дороге 2 пробки перед метро Академ и на б.Шевченко.
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
6 км пішком за годину.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20349
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:06
proftpd66 написав:
.. Из Лыбедской на дружбы народов ехать 2.5 часа в одну сторону в час пик
дико извиняюсь, а чего ехать, когда пешком минут 20?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08
flyman написав:
..
6 км пішком за годину.
когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08
sequence написав:
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4177
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:12
vitaliian написав: sequence написав:
угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23
Serg-ik написав:
Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?
Имхо третье
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27516
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6567 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:27
sequence написав: flyman написав:
..
6 км пішком за годину.
когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
берите электросамокат dualtron это лучшее что есть в природе. дальность пробега от 70 до 120 км . велик много места занимает
sequence написав:
есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
с этим проблемы... бывает что и в Киев на учебу возят.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 лип, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4177
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1189 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18670
|3068161
|
|
|466
|198738
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14220
|
|