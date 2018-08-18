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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471447154716471747184719>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?

Имхо третье
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:27

  sequence написав:
  flyman написав:..
6 км пішком за годину.

когда машину на СТО поставил, раз попробовал, не очень понравилось. А великом/самокатом там не очень получается, есть неудобные лестницы и т.д. Да и нет у меня такого добра. пока что нет
берите электросамокат dualtron это лучшее что есть в природе. дальность пробега от 70 до 120 км . велик много места занимает
  sequence написав:есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
с этим проблемы... бывает что и в Киев на учебу возят.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:35

  Frant написав:
  sequence написав:
  Libo написав: попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою

угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.
Короче, через 2 года съехали все

Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних((( :wink:


Вот как раз в плане жилья не надо никого слушать. Просто самому определиться, где тебе удобнее и комфортнее, где твое. А всякие коллеги и знакомые знакомых могут нагородить все-что угодно. Ты ж не занешь, может он финансово не потянул коттедж, а всем рассказывает, что не понравилось. Знакомо? Я ж не рассказываю, что у коллеги была невыносимая жизнь в муравейнике на 15-м этаже, ломался лифт, заливали и грюкали сверху, и поэтому жить в многоквартирных домах ни в коем случае нельзя.
А тут еще важно выбирать местоположение коттеджного городка, наличие инфраструктуры, перспективы и т.п. Все это может существенно отличаться. 8)
Для меня лично коттедж со своим садом на несравнимо выше по комфортности городской квартиры. Посмотри на богатиив мира. Все в коттеджах, на виллах и в замках. Ни один не пришел к вам в ваши муравейники. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:35

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:30 мин. туда и 30 мин. обратно. Уже -1 час из жизни и, уверен, это округлено в сторону уменьшения. Поэтому я не хочу жить за городом.


Мне кажется что вы в центре не живёте. А снимаете в сарае где-то. Из Лыбедской на дружбы народов ехать 2.5 часа в одну сторону в час пик

Ну ОК. Ну а если бы жил в центре - то так бы оно и было: вышел из дома - и сразу в центре.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:dualtron
поиск гугля вываливает самокаты ценой со среднюю евробляху )))) поищу на алибабе ))
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Посмотри на богатиив мира. Все в коттеджах, на виллах и в замках. Ни один не пришел к вам в ваши муравейники
я тоже понимаю человейники как эконом класс, но по факту он нифига не эконом если еще паркинг покупать/арендовать, который в таунхаусе по дефолту бесплатный, не считая гаража который многие переделывают под жилую площать.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:40

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Ваши предложения по соразмерной одёжке:
Купить совкошлак, на периферии, 65-70 метров за 45-50 куе, подремонтировать и радоваться жизни?
Купить Навигатор 3к за 55 куе , подремонтировать и радоваться жизни?
Взять кредит 25-30 куе ( эквивалент), купить что-то лучше и радоваться жизни?


мой бесплатный совет - уходить из аренды
шо именно купить - это уже платная консультация
покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.

Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.
не исключено, пока сам не попробуешь - не узнаешь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:44

  vitaliian написав:
  Libo написав:Посмотри на богатиив мира. Все в коттеджах, на виллах и в замках. Ни один не пришел к вам в ваши муравейники
я тоже понимаю человейники как эконом класс, но по факту он нифина не эконом если еще паркинг покупать/арендовать.


Человейники хороший первый шаг к финансовой независимости и к успеху. Если человек расплатился за любое первое жилье, заработал на него, он заслуживает уважения.
Но если и дальше дела пошли хорошо, то можно и улучшиться и на большую квартиру в том же человейнике, или переехать в коттедж. Я за коттедж. Кто-то может быть и за пентхауз. Каждому своё.
Как говорит полковник разведки Девятов - истина одна, заблуждение многолико, а правда у каждого своя.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:48

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таких у нас по пальцам одной руки. И цены там такие, что после них для Виталия и Тетрис не будет казаться таким уж дорогим. Так что говорить о том, что все ринутся в коттеджные поселки - не приходится.


Наша молодежь талантливая, предприимчивая, быстро богатеет. Начинает в Киеве селом неасфальтованым в однухе, потом прыг-прыг и смотришь - уже в шикарной квартире в клубном доме. Так вот дальше они переберутся в коттеджи за городом. Решение они уже совсем недавно приняли, во время чумы. 8)


Про быстро богатеющую молодежь - очередная твоя сказка для дурачков. Среди молодежи самая высокая безработица, самые низкие зарплаты, и в кризис их первыми пустили под ножь. Посмотри на самый безоблачный сегмент ИТ - рынок junior-ов в глубокой ж, а на senior-ов - почти предкризисный спрос после карантинного падения.
https://jobs.dou.ua/trends/

Ну а бред про массовость успешных стартапов, основанных молодежью, я даже обсуждать не готов
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