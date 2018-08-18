Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:35

Frant написав: sequence написав: Libo написав: попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою попробуй поживи в каком-нибудь обжитом коттеджном городке. Уверен, потом в свою

угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.

Короче, через 2 года съехали все угу. Уже была у меня подобная история. Коллега купил и еще пару коллег уломал купить квартирки в суперкрутом 3х этажном охраняемом комплексе под Гостомелем, км 30км там от Киева. Кругом лес, тишина, красота - ни школы урбанистической тебе, ни супермаркета вонючего, ни больницы заразной.Короче, через 2 года съехали все

Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних((( Розумні люди вчаться на чужих помилках, а ду-рні - на власних(((

Вот как раз в плане жилья не надо никого слушать. Просто самому определиться, где тебе удобнее и комфортнее, где твое. А всякие коллеги и знакомые знакомых могут нагородить все-что угодно. Ты ж не занешь, может он финансово не потянул коттедж, а всем рассказывает, что не понравилось. Знакомо? Я ж не рассказываю, что у коллеги была невыносимая жизнь в муравейнике на 15-м этаже, ломался лифт, заливали и грюкали сверху, и поэтому жить в многоквартирных домах ни в коем случае нельзя.А тут еще важно выбирать местоположение коттеджного городка, наличие инфраструктуры, перспективы и т.п. Все это может существенно отличаться.Для меня лично коттедж со своим садом на несравнимо выше по комфортности городской квартиры. Посмотри на богатиив мира. Все в коттеджах, на виллах и в замках. Ни один не пришел к вам в ваши муравейники.