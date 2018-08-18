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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47154716471747184719>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:48

  Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.


В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:49

  Libo написав:
  kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг
тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд


Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше. :!:

Капитан Libo, ты видел украинские таунхаузы ? Это не в этих ваших америках
Это просто боль по архитектуре и комфорту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50

  Libo написав:
  Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.


В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья. :lol:
их хоть иногда оттуда выпускают? Что это за конторы которые раздают квартиры?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:56

  flyman написав:
2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.

https://dou.ua/lenta/interviews/why-evo-becomes-remote-first-company/


Смело, но верно. Респект трендсеттеру!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)

Зображення

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:02

  vitaliian написав: Боятся общественного транспорта.


Боятся и заразиться, и то, что он снова перестанет ходить. Мы для логистики производственного персонала, рабочие места которого не получится виртуализирвать, увеличиваем корпоративный парк авто на 50 единиц
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:21

  zРадио написав:
  flyman написав:
2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.

https://dou.ua/lenta/interviews/why-evo-becomes-remote-first-company/

Смело, но верно. Респект трендсеттеру!

Думаючим людям вже зрозуміло, куди котиться світ :)

До речі, флаю відповідь, на де знайти роботу в Туречині? Віддалено :)
Хочеш працюєш на українську компанію, хочеш на англійську. І живеш реально, де хочеш.

Скоро деякі ще зрозуміють, що освіта також перейшла вже в онлайн. І все :)
дітей водити / возити в школу не потрібно...боляче, а шо робити?

Буде переформат ринка житлової нерухомості. Але в Україні, імхо, це не дасть поштовх заміському житлу через інфраструктурни проблеми.

ps. зі статті. повністю підтверджую його слова.

Мы реально закрываем вакансию за неделю, а раньше это длилось месяцами: был лист ожидания, все записывались в очередь, находили разработчика и чуть ли не лотерею разыгрывали, кому он достанется. Это был дефицит. А представь, как разработчику: он живет в Хмельницком, там у него родители, семья, его все устраивает... И тут ему нужно ехать в Киев, снимать двушку. Сейчас же он получает нормальные деньги и хорошо живет в своем городе с семьей. Это важная штука для рынка труда. СЕО Quora говорит, что мобильность существенно увеличит мировое ВВП. И это действительно так — легкость найма позволит хорошим компаниям быстрее взлететь.


pps. Я сумніваюсь, що план флаймана стосовно кавалірок наразі актуальний. Який сенс, крім Натт, йому їхати в Київ, якщо можна затруднітся прям з файного міста???
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 10 лип, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:21

  pesikot написав:Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)

Зображення

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.

5 років для охоронця з АТБ
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:23

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:
2 июля Николай Палиенко, CEO EVO, написал в фейсбуке, что компания навсегда переходит на удаленную работу.

https://dou.ua/lenta/interviews/why-evo-becomes-remote-first-company/

Смело, но верно. Респект трендсеттеру!

Думаючим людям вже зрозуміло, куди котиться світ :)

До речі, флаю відповідь, на де знайти роботу в Туречині? Віддалено :)
Хочеш працюєш на українську компанію, хочеш на англійську. І живеш реально, де хочеш.

Скоро деякі ще зрозуміють, що освіта також перейшла вже в онлайн. І все :)
дітей водити / возити в школу не потрібно...боляче, а шо робити?

Буде переформат ринка житлової нерухомості. Але в Україні, імхо, це не дасть поштовх заміському житлу через інфраструктурни проблеми.

ага, а бабло отримувати біткойнам/ефірками/ріплами чи іншими шіткойнами
не дасть поштовх заміському житлу через інфраструктурни проблеми.

це в тому що в Березані нема 5G інтернету?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:25

Та какие котеджи.
Во первых среди всего того шлака что строят под Киевом, реально нормальных котеджных городков можно по пальцам посчитать.
И в нормальных прайс такой, что можно в Тетрис заезжать.
Пример нормального котеджного городка хорошего уровня - Green Hills. Цены в нем можете глянуть для интереса.
Быают неплохие варианты подешевле, например Villaggo, но там есть свои минусы, он не просто ж так дешевле.

Но основная масса этих КГ это просто полнейшее очко, которое к тому же зачастую строится на каких-то пустырях вдали от населенных пунков. Многие из этих КГ вообще противоречат самой идее котеджей - утыканы страшными заборами, без нормальной общественной территории.

Но даже такой комплекс как Грин Хиллс, это не для молодняка. Это 40+ может там еще жить, но когда у тебя вся жизнь проходит в центре, тебе просто уже через месяц надоест ездить туда-сюда. Дело даже не столько в работе, сколько в событиях, тусовках, мероприятиях. Вся жизнь кипит в городе и тебе нужно постоянно туда ездить.
Второй вопрос - скорость доступа к благам инфраструктуры. Я вон могу чуть ли не в тапочках выйти в магазин хоть в час ночи, могу за 3 минуты дойти до Новой Почты и забрать посылку, больничка находится в 5 минутах хотьбы и так далее.
Всего этого в КГ не будет. По любому кипишу нужно садиться на машину и ехать.
Это как минимум неудобно, а как максимум - невозможно(бахнули сидра вечерком, а тут захотелось поесть чего прикольного и привет) )

P.S Но то что интерес к загородоной жизни вырос это факт, у меня друг землю в Пуховке продает. Более года объява висела - никто даже не звонил, а сейчас вот звонят, интересуются.
Santehnik
 
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