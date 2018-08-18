Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:25

Та какие котеджи.

Во первых среди всего того шлака что строят под Киевом, реально нормальных котеджных городков можно по пальцам посчитать.

И в нормальных прайс такой, что можно в Тетрис заезжать.

Пример нормального котеджного городка хорошего уровня - Green Hills. Цены в нем можете глянуть для интереса.

Быают неплохие варианты подешевле, например Villaggo, но там есть свои минусы, он не просто ж так дешевле.



Но основная масса этих КГ это просто полнейшее очко, которое к тому же зачастую строится на каких-то пустырях вдали от населенных пунков. Многие из этих КГ вообще противоречат самой идее котеджей - утыканы страшными заборами, без нормальной общественной территории.



Но даже такой комплекс как Грин Хиллс, это не для молодняка. Это 40+ может там еще жить, но когда у тебя вся жизнь проходит в центре, тебе просто уже через месяц надоест ездить туда-сюда. Дело даже не столько в работе, сколько в событиях, тусовках, мероприятиях. Вся жизнь кипит в городе и тебе нужно постоянно туда ездить.

Второй вопрос - скорость доступа к благам инфраструктуры. Я вон могу чуть ли не в тапочках выйти в магазин хоть в час ночи, могу за 3 минуты дойти до Новой Почты и забрать посылку, больничка находится в 5 минутах хотьбы и так далее.

Всего этого в КГ не будет. По любому кипишу нужно садиться на машину и ехать.

Это как минимум неудобно, а как максимум - невозможно(бахнули сидра вечерком, а тут захотелось поесть чего прикольного и привет) )



P.S Но то что интерес к загородоной жизни вырос это факт, у меня друг землю в Пуховке продает. Более года объява висела - никто даже не звонил, а сейчас вот звонят, интересуются.