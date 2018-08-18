Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.
В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья.
kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
Капитан Libo, ты видел украинские таунхаузы ? Это не в этих ваших америках Это просто боль по архитектуре и комфорту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.
В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья.
их хоть иногда оттуда выпускают? Что это за конторы которые раздают квартиры?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian написав: Боятся общественного транспорта.
Боятся и заразиться, и то, что он снова перестанет ходить. Мы для логистики производственного персонала, рабочие места которого не получится виртуализирвать, увеличиваем корпоративный парк авто на 50 единиц
До речі, флаю відповідь, на де знайти роботу в Туречині? Віддалено Хочеш працюєш на українську компанію, хочеш на англійську. І живеш реально, де хочеш.
Скоро деякі ще зрозуміють, що освіта також перейшла вже в онлайн. І все дітей водити / возити в школу не потрібно...боляче, а шо робити?
Буде переформат ринка житлової нерухомості. Але в Україні, імхо, це не дасть поштовх заміському житлу через інфраструктурни проблеми.
ps. зі статті. повністю підтверджую його слова.
Мы реально закрываем вакансию за неделю, а раньше это длилось месяцами: был лист ожидания, все записывались в очередь, находили разработчика и чуть ли не лотерею разыгрывали, кому он достанется. Это был дефицит. А представь, как разработчику: он живет в Хмельницком, там у него родители, семья, его все устраивает... И тут ему нужно ехать в Киев, снимать двушку. Сейчас же он получает нормальные деньги и хорошо живет в своем городе с семьей. Это важная штука для рынка труда. СЕО Quora говорит, что мобильность существенно увеличит мировое ВВП. И это действительно так — легкость найма позволит хорошим компаниям быстрее взлететь.
pps. Я сумніваюсь, що план флаймана стосовно кавалірок наразі актуальний. Який сенс, крім Натт, йому їхати в Київ, якщо можна затруднітся прям з файного міста???
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 10 лип, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Та какие котеджи. Во первых среди всего того шлака что строят под Киевом, реально нормальных котеджных городков можно по пальцам посчитать. И в нормальных прайс такой, что можно в Тетрис заезжать. Пример нормального котеджного городка хорошего уровня - Green Hills. Цены в нем можете глянуть для интереса. Быают неплохие варианты подешевле, например Villaggo, но там есть свои минусы, он не просто ж так дешевле.
Но основная масса этих КГ это просто полнейшее очко, которое к тому же зачастую строится на каких-то пустырях вдали от населенных пунков. Многие из этих КГ вообще противоречат самой идее котеджей - утыканы страшными заборами, без нормальной общественной территории.
Но даже такой комплекс как Грин Хиллс, это не для молодняка. Это 40+ может там еще жить, но когда у тебя вся жизнь проходит в центре, тебе просто уже через месяц надоест ездить туда-сюда. Дело даже не столько в работе, сколько в событиях, тусовках, мероприятиях. Вся жизнь кипит в городе и тебе нужно постоянно туда ездить. Второй вопрос - скорость доступа к благам инфраструктуры. Я вон могу чуть ли не в тапочках выйти в магазин хоть в час ночи, могу за 3 минуты дойти до Новой Почты и забрать посылку, больничка находится в 5 минутах хотьбы и так далее. Всего этого в КГ не будет. По любому кипишу нужно садиться на машину и ехать. Это как минимум неудобно, а как максимум - невозможно(бахнули сидра вечерком, а тут захотелось поесть чего прикольного и привет) )
P.S Но то что интерес к загородоной жизни вырос это факт, у меня друг землю в Пуховке продает. Более года объява висела - никто даже не звонил, а сейчас вот звонят, интересуются.