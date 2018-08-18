Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:38

vitaliian написав: airmax78 написав: Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше? Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше? мой знакомый живет в тауне в Ирпене по ул. Лесная. Рядом 2 парка, вокруг хорошие асфальтовые дороги, в 100 метрах фора, 200 метрах атб, в 300 метрах билла. Школа, поликлиника тоже рядом (до 2 км). В Киев по прямой 8 км (новая трасса). В 100 метрах СТО, салон красоты, ресторан, маршутка на Киев. На 1м этаже гараж, в закрытом дворе паркоместо, можно иметь 2 авто, один например электро или кабриолет. Таун на 4 соседа, все адеватные, люди небедные, но без понтов (для понтов есть тетрис). По цене примерно 1/2 от стоимости котеджа, с человейниками вообще нет смысла сравнивать. В личку могу скинуть локацию, сами убедитесь что всё вышеописанное - правда. мой знакомый живет в тауне в Ирпене по ул. Лесная. Рядом 2 парка, вокруг хорошие асфальтовые дороги, в 100 метрах фора, 200 метрах атб, в 300 метрах билла. Школа, поликлиника тоже рядом (до 2 км). В Киев по прямой 8 км (новая трасса). В 100 метрах СТО, салон красоты, ресторан, маршутка на Киев. На 1м этаже гараж, в закрытом дворе паркоместо, можно иметь 2 авто, один например электро или кабриолет. Таун на 4 соседа, все адеватные, люди небедные, но без понтов (для понтов есть тетрис). По цене примерно 1/2 от стоимости котеджа, с человейниками вообще нет смысла сравнивать. В личку могу скинуть локацию, сами убедитесь что всё вышеописанное - правда.

Все оно почти так и при это не совсем. Магазины - да, но серьезно скупиться - скорее всего ехать в Киев. Шмотки тоже. Поликлиника - как сказать, если привыкли к частным клиникам, то в Ирпене с ними туго вообще. С салонами и прочим - в Ирпене такие заведенгия, как ни странно, часто дороже, выбор хуже. За культурной жизнью - тоже будете ездить в Киев. То, что рядом ресторан/кафе - мало что значит, с друзьями вы там вряд ли будете встречатся. Школа школе рознь, опять таки. Т.е. я не хочу сказать, что там все плохо, но даже с человейниками (тут тоже разное понимание, что к ним относить) всегда есть смысл сравнивать, все упирается в локацию того, с чем сравниваете, характером работы/бизнеса и предпочтений в отдыхе и развлечениях