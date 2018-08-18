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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4716471747184719>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:30

  Libo написав:
  Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.


В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья. :lol:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:32

  flyman написав:це в тому що в Березані нема 5G інтернету?

так в Україні ще не скрізь 4G побудували, а вже йдуть розмови про 6G.

формату райцентр / село в Україні торба через недостатню інфраструктурну насиченість:
- басейн, спортзал,
- кінотеатр,
- вотевер...

і через депопуляцію немає сенсу розвивати таку інфраструктуру.

Максимально комфортно жити буде в обл.центрах :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:33

  Libo написав:
  Faceless написав:Вполне возможно, пока прогресс дойдет, вы об этом очень и очень пожалеете.


В моем поселке есть часть тайнхаузов. Одна контора их купила и раздала сотрудникам вместо квартир в Киеве. Это самые счастливые люди. Их таунхаузы чуть ли не золотом уже отделаны, участки ухожены как ни у кого... А ты пожалеете ... Они на седьмом небе от счастья. :lol:

Таунхаус будується коли дуже дорога земля. Не розумію сенсу будувати Таунхаус за ціни сотки 2-3 тис дол США.
Вартість тауна хай 300 дол квадрат. 150 квадратів - 45 тис дол. Чому не прикупити ще 4 сотки на 10 куе?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/474343/shulyavskyj-shlyahoprovid-gotuyut-do-chystovogo-asfaltuvannya-klychko
а що з траліками?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:37

  Santehnik написав:P.S Но то что интерес к загородоной жизни вырос это факт, у меня друг землю в Пуховке продает. Более года объява висела - никто даже не звонил, а сейчас вот звонят, интересуются.


Тоже заметил, что пошел жор у инвесторов на дома, дачи, участки, как только что то ликвидное в объявах появится, пару дней висит и снимают. Бабла в народа завались.
Востаннє редагувалось remark в П'ят 10 лип, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:38

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Таун-хаусы строят в ипенях. Как там можно жить комфортнее и лучше?
мой знакомый живет в тауне в Ирпене по ул. Лесная. Рядом 2 парка, вокруг хорошие асфальтовые дороги, в 100 метрах фора, 200 метрах атб, в 300 метрах билла. Школа, поликлиника тоже рядом (до 2 км). В Киев по прямой 8 км (новая трасса). В 100 метрах СТО, салон красоты, ресторан, маршутка на Киев. На 1м этаже гараж, в закрытом дворе паркоместо, можно иметь 2 авто, один например электро или кабриолет. Таун на 4 соседа, все адеватные, люди небедные, но без понтов (для понтов есть тетрис). По цене примерно 1/2 от стоимости котеджа, с человейниками вообще нет смысла сравнивать. В личку могу скинуть локацию, сами убедитесь что всё вышеописанное - правда.

Все оно почти так и при это не совсем. Магазины - да, но серьезно скупиться - скорее всего ехать в Киев. Шмотки тоже. Поликлиника - как сказать, если привыкли к частным клиникам, то в Ирпене с ними туго вообще. С салонами и прочим - в Ирпене такие заведенгия, как ни странно, часто дороже, выбор хуже. За культурной жизнью - тоже будете ездить в Киев. То, что рядом ресторан/кафе - мало что значит, с друзьями вы там вряд ли будете встречатся. Школа школе рознь, опять таки. Т.е. я не хочу сказать, что там все плохо, но даже с человейниками (тут тоже разное понимание, что к ним относить) всегда есть смысл сравнивать, все упирается в локацию того, с чем сравниваете, характером работы/бизнеса и предпочтений в отдыхе и развлечениях
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:45

  change_pm написав:
  flyman написав:це в тому що в Березані нема 5G інтернету?

так в Україні ще не скрізь 4G побудували, а вже йдуть розмови про 6G.

формату райцентр / село в Україні торба через недостатню інфраструктурну насиченість:
- басейн, спортзал,
- кінотеатр,
- вотевер...

і через депопуляцію немає сенсу розвивати таку інфраструктуру.

Максимально комфортно жити буде в обл.центрах :)

мова про те щоб працювати, чи в Спортлайф/Лавину ходити.
Або труси, або хрестик.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:48

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:30 мин. туда и 30 мин. обратно. Уже -1 час из жизни и, уверен, это округлено в сторону уменьшения. Поэтому я не хочу жить за городом.
здесь вы меняете 1 час личного времени (на практике 2часа если с пробками) на другую атмосферу и более комфортное окружение. Это как утвержать зачем мне Турция я и на даче хорошо отдыхаю.

Ну сразу возникает вопрос стоит ли оно того. В случае Турции - вопрос всего лишь денег. В случае с логистикой на работу - 2 часа в день, 10 часов в неделю, порядка 40 часов в месяц - уходят в НИКУДА, и это мы смотрим только трансфер на работу. В выходные, пусть не каждые, но тоже ездить - еще несколько часов в минус. Деньги можно заработать, время - нет. А кроме потерь времени есть и чисто финансовые - сколько вы в деньгах в эту дорогу укатаете.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:50

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.

есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти.
кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников

40 человек - не предел
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:все упирается в локацию того, с чем сравниваете, характером работы/бизнеса и предпочтений в отдыхе и развлечениях
окончательный вердикт можно сформировать прикинув 2 конкретные локации. Я не утверждаю что системно таун лучше человейника, всё сильно зависит от образа жизни и модели потребления, одежды в Ирпене нет (только детская), развлечений особо тоже. Если покупать одежду и развлечения каждый день, тогда надо жить возле дрима или оушин плаза и каждый вечер мерять любимые кроссовки найк.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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