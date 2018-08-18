Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:угу. Это с Бучи и обратно, значит, он по ночам ездит? мне по киеву зачастую дистанцию в 6км от работы до дома приходится преодолевать часа за полтора. Это все на правом берегу
а смысл вам ездить на машине? у меня бы нервов не хватило, разве что электротяга и дома делать нечего.
есть свои приколы. Нужно где-то ребенка из частной школы забрать/отвезти. кстати, а что там в бучах по заполняемости школ? Для понимания, у меня дочка не знает, как это бывает, когда в классе больше 12 одноклассников
Faceless написав:все упирается в локацию того, с чем сравниваете, характером работы/бизнеса и предпочтений в отдыхе и развлечениях
окончательный вердикт можно сформировать прикинув 2 конкретные локации. Я не утверждаю что системно таун лучше человейника, всё сильно зависит от образа жизни и модели потребления, одежды в Ирпене нет (только детская), развлечений особо тоже. Если покупать одежду и развлечения каждый день, тогда надо жить возле дрима или окуан плаза и каждый вечер мерять любимые кроссовки найк.
Faceless написав:В случае с логистикой на работу - 2 часа в день, 10 часов в неделю, порядка 40 часов в месяц - уходят в НИКУДА, и это мы смотрим только трансфер на работу. В выходные, пусть на каждые, но тоже ездить - еще несколько часов в минус. Деньги можно заработать, время - нет. А кроме потерь времени есть и чисто финансовые - сколько вы в деньгах в эту дорогу укатаете.
опять же что с чем сравнивать, здесь выше писали дорога в 6 км у человека занимает 1,5 часа. Если жить возле работы тогда круто, но в остальных случаях потери времени тоже будут, с левого на правый машиной ездить не сильно быстрее чем с Ирпеня.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
по моему ездить в офис после коронакризиса это нужно быть полным лузером...все поняли что лучше дома на диване похлебывая смузи. при этом да, раз два в месяц в киев таки приходится выбираться. это когда в Украине конечно. 90 проц знакомого офисного планктона на удаленке количество удаленных вакансий выросло в разы. есть из чего выбрать
Востаннє редагувалось DmitryK в П'ят 10 лип, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik написав:Та какие котеджи. Во первых среди всего того шлака что строят под Киевом, реально нормальных котеджных городков можно по пальцам посчитать. И в нормальных прайс такой, что можно в Тетрис заезжать. Пример нормального котеджного городка хорошего уровня - Green Hills. Цены в нем можете глянуть для интереса. Быают неплохие варианты подешевле, например Villaggo, но там есть свои минусы, он не просто ж так дешевле.
Но основная масса этих КГ это просто полнейшее очко, которое к тому же зачастую строится на каких-то пустырях вдали от населенных пунков. Многие из этих КГ вообще противоречат самой идее котеджей - утыканы страшными заборами, без нормальной общественной территории.
Но даже такой комплекс как Грин Хиллс, это не для молодняка. Это 40+ может там еще жить, но когда у тебя вся жизнь проходит в центре, тебе просто уже через месяц надоест ездить туда-сюда. Дело даже не столько в работе, сколько в событиях, тусовках, мероприятиях. Вся жизнь кипит в городе и тебе нужно постоянно туда ездить. Второй вопрос - скорость доступа к благам инфраструктуры. Я вон могу чуть ли не в тапочках выйти в магазин хоть в час ночи, могу за 3 минуты дойти до Новой Почты и забрать посылку, больничка находится в 5 минутах хотьбы и так далее. Всего этого в КГ не будет. По любому кипишу нужно садиться на машину и ехать. Это как минимум неудобно, а как максимум - невозможно(бахнули сидра вечерком, а тут захотелось поесть чего прикольного и привет) )
P.S Но то что интерес к загородоной жизни вырос это факт, у меня друг землю в Пуховке продает. Более года объява висела - никто даже не звонил, а сейчас вот звонят, интересуются.
Теоретический доклад на симпозиуме, не имеющей ничего общего с практикой. Я тебе изложу практически. У меня в Киеве на Подоле шикарная квартира 150 м в новом доме. Я её очень люблю. Это центр. Но летом в ней мало не живу. Как появляется возможность, предпочитаю сразу в коттедж. Особенно, если хорошая погода. Обожаю там зимой, когда мороз и снег, у камина. Если я там живу, то практически каждый день бываю в Киеве. Если что надо, покупаю по дороге домой. Из базовых продуктов там запас еще на один карантин. Есть запас соли, бухла и тушенки даже на случай ядерной войны. О каких шлёпках в магазин ты говоришь?! Кстати, вся Америка так живет. Там ближайших магазин может быть за несколько километров. Если приспичило, разве трудно на машине мотнуться? Это же не самому в телегу впрягаться. ЗЫ Ваша критика коттеджей - это хороший сигнал для думающих. Толпа никогда не бывает права. Значит близится то время, когда все ринутся в коттеджи. Вы все еще совсем недавно также дружно критикивали и осуждали капитализьм и его высшую и последнюю стадию империализьм, доказывали, что социализьм и коммунизьм это будущее человечества, а потом буквально за одну ночь перековались в сторонников рыночной экономики и заклеймили административные методы управления экономикой. Также и в плане жилья быстро прозреете. Но будет уже дорого ...
Ты вообще отстреливаешь, на что делаешь перепост? Кстати, это же касается и редакции finance.ua.
Согласно этой инфографики, в Одессе средняя стоимость жилья выше, чем в Киеве, на 5%, а в Харькове - на 19% (!!!). В самой методологии огромная ошибка - брать нужно среднюю стоимость квардата, а не текущий набор представленных в базу на продажу объектов.
А то с такими новостями лордов + Макса кондратий хватит
Libo написав:Я тебе изложу практически. У меня в Киеве на Подоле шикарная квартира 150 м в новом доме. Я её очень люблю. Это центр. Но летом в ней мало не живу. Как появляется возможность, предпочитаю сразу в коттедж. Особенно, если хорошая погода. Обожаю там зимой, когда мороз и снег, у камина. Если я там живу, то практически каждый день бываю в Киеве. Если что надо, покупаю по дороге домой. Из базовых продуктов там запас еще на один карантин. Есть запас соли, бухла и тушенки даже на случай ядерной войны. О каких шлёпках в магазин ты говоришь?! Кстати, вся Америка так живет. Там ближайших магазин может быть за несколько километров. Если приспичило, разве трудно на машине мотнуться? Это же не самому в телегу впрягаться. ЗЫ Ваша критика коттеджей - это хороший сигнал для думающих. Толпа никогда не бывает права. Значит близится то время, когда все ринутся в коттеджи. Вы все еще совсем недавно также дружно критикивали и осуждали капитализьм и его высшую и последнюю стадию империализьм, доказывали, что социализьм и коммунизьм это будущее человечества, а потом буквально за одну ночь перековались в сторонников рыночной экономики и заклеймили административные методы управления экономикой. Также и в плане жилья быстро прозреете. Но будет уже дорого ...
Лет сколько? В этом кроется ответ. Нахрена мне тот камин, если у меня кореша в центре тусят? Что я буду с ним делать? У меня у одного из корешей есть дача. Шикарно сделанный дом, идеально все, камин тоже есть. Но он в 50 км от Киева, как следствие он круглый год пустует. Всем тупо впадло туда ездить. Пару раз в год там движ какой-то происходит. С возрастом, допускаю, что взгляды на мир меняются. Но...))
DmitryK написав:по моему ездить в офис после коронакризиса это нужно быть полным лузером...все поняли что лучше дома на диване похлебывая смузи. при этом да, раз два в месяц в киев таки приходится выбираться. это когда в Украине конечно. 90 проц знакомого офисного планктона на удаленке
Мне сегодня из моей американской конторы сообщили, что удаленка продлевается до 31 августа точно. Потом возможен выход на работу не более 10% персонала для решения неотложных производственных вопросов. Но всем быть готовым к удаленке до конца года, когда ожидается появление вакцины. В офисе появляться всем категорически запрещается, кроме персонала, ответственного за жизнеобеспечение конторы и ее жизнедеятельности. Я удалился от них у вас и не возражаю. Скоро начну гнать свежую и душистую из вишни, под 80 градусов. А потом пойдут яблоки, а потом сливы ... Дезинфекция. Мой вклад в борьбу с чумой.