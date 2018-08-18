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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4718471947204721>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В модном селе в Украине жить дорого. И все равно неудобно. А в обычном, там где дешево - да ну нах.
Вспомните лучшую сделку конговца.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:15

Возраст, достаток это важно, но не забывайте учитывать и характер. Люди склонные к интроверсии и покою однозначно выберут дом с камином, им те тусы и другая суета и даром не надо.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:17

  Faceless написав:
  zРадио написав:В самой методологии огромная ошибка - брать нужно среднюю стоимость квардата, а не текущий набор представленных в базу на продажу объектов.

Спорный вопрос, покупаете вы не абстрактный квадратный метр. Логично брать среднюю цену квартиры с некоторыми характеристиками.


С вашей формулировкой я тоже соглашусь. Но в статье проигнорированы все характеристики, кроме цены объекта. Т.е. ошибка выборки - запредельна
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23

  DmitryK написав:по моему ездить в офис после коронакризиса это нужно быть полным лузером...все поняли что лучше дома на диване похлебывая смузи. при этом да, раз два в месяц в киев таки приходится выбираться. это когда в Украине конечно.
90 проц знакомого офисного планктона на удаленке
количество удаленных вакансий выросло в разы. есть из чего выбрать

І слава Богу! Чесно кажучи, якщо почнуться розмови про повернення в офіс, то я скоріш за все займусь пошуком нової роботи :)

Наразі прокинувся за 5 хвилин до початку робочого дня, вмикнув лептоп.
Вмився, заварив каву, з"їв крусан, сів за комп.
Попрацював, поговорив. Вимкнув комп, зробив зарядку.

Все, залишок дня твій, роби, що хочеш.
+1.5-2 години на ком"ютінг твої.

Нафіг той офіс :!: :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В случае с логистикой на работу - 2 часа в день, 10 часов в неделю, порядка 40 часов в месяц - уходят в НИКУДА, и это мы смотрим только трансфер на работу.

Недавно директор филиала одной зарубежной конторы журился, что ему не хватает этих нескольких часов в пробках.
А почему?
Да потому что в пробках было единственное время для книг (аудио).
Раньше у него получалась 1-2 книги в месяц.
А сейчас - ни одной. Потому что дома любую свободную от работы минуту занимают спиногрызы 5 и 2 лет :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:24

  Santehnik написав:Лет сколько? В этом кроется ответ. Нахрена мне тот камин, если у меня кореша в центре тусят? Что я буду с ним делать?
У меня у одного из корешей есть дача. Шикарно сделанный дом, идеально все, камин тоже есть. Но он в 50 км от Киева, как следствие он круглый год пустует. Всем тупо впадло туда ездить. Пару раз в год там движ какой-то происходит.
С возрастом, допускаю, что взгляды на мир меняются. Но...))


Я и сам люблю потусоваться, но ведь не каждый день в центре. Так и цироз можно заработать, и конец стереть. Всё нужно в меру. И туснуться красиво можно и у камина ... Ты видел красивое голое женское тело в темноте, в ярких красных отблесках огня у камина? :roll: Отож. Это тебе не просто в подвортне в центре забуханному растрёпу шпилить. :oops: Романтика. Эстетика. Космос. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооо... откуда на ветке столько озабоченных?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:32

  airmax78 написав:Бльооооо... откуда на ветке столько озабоченных?


Ну мы не только по недвиге ... Она же нам нужна для того, чтобы кого-то туда приглашать для осуществления более важной миссии, предопределенной нам природой и Богом. 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:41

Озабоченость ли?

Як казали ейншент арабс, є 3 речі які роблять чоловіка чоловіком :)
їсти м"ясо, їдити на м"ясі і с..ти м"ясо в м"ясо...

ps. TGIF(Thanks God it's Friday)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:44

  vitaliian написав:покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.

Вот, кстати, я с Виталианом по многим вопросам не согласна, но что касается тауна - у самой такие же мысли. Все-таки хочется немного другой уровень комфорта по сравнению с квартирой - и соседей чтоб было меньше, и мангал/беседка во дворе, и собственное паркоместо и т.д. Если таун в том же пригороде, а не в коттеджном городке в чистом поле, то почему бы и нет?

Мысли такие стали посещать после того, как квартира перестала восприниматься только как место для переночевать. А как мы видим, мир после карантина меняется именно в эту сторону.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 10 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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