Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:44

vitaliian написав: покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт. покупать недооцененные таунхаусы в ближайших пригородах до 12-15 км, в человейниках останутся жить только нетребовательный рабочий класс, которому чем выше этажность тем круче. Прогресс идет к тому что ваше присутствие будет мало где необходимо, а таун это комфорт.

Вот, кстати, я с Виталианом по многим вопросам не согласна, но что касается тауна - у самой такие же мысли. Все-таки хочется немного другой уровень комфорта по сравнению с квартирой - и соседей чтоб было меньше, и мангал/беседка во дворе, и собственное паркоместо и т.д. Если таун в том же пригороде, а не в коттеджном городке в чистом поле, то почему бы и нет?Мысли такие стали посещать после того, как квартира перестала восприниматься только как место для переночевать. А как мы видим, мир после карантина меняется именно в эту сторону.