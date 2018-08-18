В модном селе в Украине жить дорого. И все равно неудобно. А в обычном, там где дешево - да ну нах.
Вспомните лучшую сделку конговца.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В модном селе в Украине жить дорого. И все равно неудобно. А в обычном, там где дешево - да ну нах.
Вспомните лучшую сделку конговца.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:15
Возраст, достаток это важно, но не забывайте учитывать и характер. Люди склонные к интроверсии и покою однозначно выберут дом с камином, им те тусы и другая суета и даром не надо.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:17
С вашей формулировкой я тоже соглашусь. Но в статье проигнорированы все характеристики, кроме цены объекта. Т.е. ошибка выборки - запредельна
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23
І слава Богу! Чесно кажучи, якщо почнуться розмови про повернення в офіс, то я скоріш за все займусь пошуком нової роботи
Наразі прокинувся за 5 хвилин до початку робочого дня, вмикнув лептоп.
Вмився, заварив каву, з"їв крусан, сів за комп.
Попрацював, поговорив. Вимкнув комп, зробив зарядку.
Все, залишок дня твій, роби, що хочеш.
+1.5-2 години на ком"ютінг твої.
Нафіг той офіс
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недавно директор филиала одной зарубежной конторы журился, что ему не хватает этих нескольких часов в пробках.
А почему?
Да потому что в пробках было единственное время для книг (аудио).
Раньше у него получалась 1-2 книги в месяц.
А сейчас - ни одной. Потому что дома любую свободную от работы минуту занимают спиногрызы 5 и 2 лет
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:24
Я и сам люблю потусоваться, но ведь не каждый день в центре. Так и цироз можно заработать, и конец стереть. Всё нужно в меру. И туснуться красиво можно и у камина ... Ты видел красивое голое женское тело в темноте, в ярких красных отблесках огня у камина? Отож. Это тебе не просто в подвортне в центре забуханному растрёпу шпилить. Романтика. Эстетика. Космос.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бльооооо... откуда на ветке столько озабоченных?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:32
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:41
Озабоченость ли?
Як казали ейншент арабс, є 3 речі які роблять чоловіка чоловіком
їсти м"ясо, їдити на м"ясі і с..ти м"ясо в м"ясо...
ps. TGIF(Thanks God it's Friday)
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:44
Вот, кстати, я с Виталианом по многим вопросам не согласна, но что касается тауна - у самой такие же мысли. Все-таки хочется немного другой уровень комфорта по сравнению с квартирой - и соседей чтоб было меньше, и мангал/беседка во дворе, и собственное паркоместо и т.д. Если таун в том же пригороде, а не в коттеджном городке в чистом поле, то почему бы и нет?
Мысли такие стали посещать после того, как квартира перестала восприниматься только как место для переночевать. А как мы видим, мир после карантина меняется именно в эту сторону.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 10 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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