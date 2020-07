yama написав:

В США началась очередная ж***, а гривна укрепляется.Рекордныe банкротствa в США1. Victoria's Secret объявила о банкротстве.2. Zara закрыла 1200 магазинов.3. Ла Шапель закрыла 4391 магазин.4. Шанель остановила производство.5. Гермес закрыт.6. Патек Филипп прекращает производство.7. Ролекс тоже.8. Мировая индустрия роскоши скомкалась.9. У Nike в общей сложности 23 миллиарда долларов долгов, готовящихся ко второму этапу увольнений.10. Gold's gym подал на банкротство11. Основатель AirBnb сказал, что из-за пандемии 12 лет усилий были уничтожены за 6 недель.12. Даже Starbucks также объявили о том, что навсегда закроют свои 400 магазинов.13. WeWork тоже не в лучшем месте.Nissan Motor Co. может закрыться в США.1. Самая крупная компания по аренде автомобилей (Hertz) подала заявление о банкротстве - ей также принадлежат Thrifty and Dollar2. Самая крупная грузоперевозочная компания (Comcar) объявила о своем банкротстве - у них 4000 грузовиков.3. Старейшая розничная компания (JC Penny) подала заявление о банкротстве - будет приобретена Amazon за гроши4. Крупнейший инвестор в мире (Уоррен Баффет) потерял $50B за последние 2 месяца.5. Крупнейшая инвестиционная компания в мире (BlackRock) сигнализирует о катастрофе в мировой экономике - им управляют более $7 трлн.6. Самый большой торговый центр Америки (Mall of America) перестал выплачивать ипотечные кредиты7. Самая авторитетная авиакомпания в мире (Emirates), увольняющая 30% своих сотрудников.8. Казначейство США печатает триллионы, чтобы попытаться удержать экономику на жизнеобеспечении.9. Предполагается, что в 2020 году закроюся от 12 000 до 15 000 розничных магазинов. Ниже перечислены крупные ритейлеры, объявившие о закрытии:J. Crew- Gap- Victoria's Secret- Bath & Body Works- Forever 21- Sears- Walgreens- GameStop- Pier 1 Imports- Nordstrom- Papyrus- Chico's- Destination Maternity- Modell's- A.C. Moore- Macy's- Bose- Art Van Furniture- Olympia Sports- K Mart- Specialty Cafe & BakeryКоличество заявлений по безработице достигло рекордно высокого уровня - 38+ миллионов - безработица составляет более 25% (из 160 миллионов трудоспособного населения почти 40 миллионов безработных). При отсутствии доходов потребительский спрос резко падает, и экономика идет в свободное падение. Это только США.