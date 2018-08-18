Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:08

adeges написав: это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно

Да, но во время кризисов у хороших специалистов вдруг исчезает очередь. Аналогия с квартирами - те варианты, которые можно было найти и раньше, но это было удачей всей жизни, в марте-апреле висели в свободном доступе.Так и мастера. Когда у них падает загрузка, они могут прийти через неделю, а не через 2 месяца.Остается за кадром что такое хорошие мастера. Есть люди умные, есть тупые. Тупой не нужен и забесплатно - больше испортит. Хороший имеет мозги и эти мозги работают в два направления - как сделать не похабно и как выжать максимум из заказчика. Тоже нафиг. Таким образом хорошие мастера для меня это середина. Не полные рукожопы, но и не особо умные.Есть еще вариант с прорабом - разделение труда, мозги отдельно, руки (рукожопые) отдельно. Та же проблема. Если есть мозги, значит сообразит как выжать максимум из лоха заказчика. Выход один, если ремонты это профессиональная необходимость - стать прорабом. Нанимать дешевых мастеров и их контролировать и показывать как надо.