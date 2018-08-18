Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:43

Libo написав: Я и сам люблю потусоваться, но ведь не каждый день в центре. Так и цироз можно заработать, и конец стереть. Всё нужно в меру. И туснуться красиво можно и у камина ... Ты видел красивое голое женское тело в темноте, в ярких красных отблесках огня у камина? Отож. Это тебе не просто в подвортне в центре забуханному растрёпу шпилить. Романтика. Эстетика. Космос. Я и сам люблю потусоваться, но ведь не каждый день в центре. Так и цироз можно заработать, и конец стереть. Всё нужно в меру. И туснуться красиво можно и у камина ... Ты видел красивое голое женское тело в темноте, в ярких красных отблесках огня у камина?Отож. Это тебе не просто в подвортне в центре забуханному растрёпу шпилить.Романтика. Эстетика. Космос.

Это звучит, не спорю! Но тут мы подходим к тому что всё это нужно не каждый день. И потусить нужно не каждый день и девочку не каждый день приведешь)А значит нужно либо выбирать между плюсами и минусами. А минусов в загородном доме, для молодого, гораздо больше чем плюсов. Для семьи там тоже не все так просто.Нормальный котедж, я ж говорю, стоит серьезных денег как со старта, так и сервисы которые будут в этом городке. Это не круши по 25к скупать, это реально деньги нужны.Поэтому не станет это массовым.Вот пример типичного КГ под Киевом:На фотках он выглядит лучше чем вживую. Вот самому захотелось бы тут жить?Там нет НИЧЕГО.P.S Для молодёжи живущей за городом есть еще другой трабл - они не могут гулять до поздна. Батина машина недоступна, а ехать среди ночи забирать он не будет)P.P.S Я лично и сам подумываю о пригороде, но не дом, а просто "квартиру выходного дня". Жить там точно не моё поэтому дом содержать нет экономического смысла, а вот иметь возможность на выходные ездить хотелось бы.