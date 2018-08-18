Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:І слава Богу! Чесно кажучи, якщо почнуться розмови про повернення в офіс, то я скоріш за все займусь пошуком нової роботи
Наразі прокинувся за 5 хвилин до початку робочого дня, вмикнув лептоп. Вмився, заварив каву, з"їв крусан, сів за комп. Попрацював, поговорив. Вимкнув комп, зробив зарядку.
Все, залишок дня твій, роби, що хочеш. +1.5-2 години на ком"ютінг твої.
Нафіг той офіс
от именно! у меня прозрение пришло еще 7 лет назад, с тех пор в офис ни ногой. а щас вообще раздолье! а тогда, выбор намного шире, не только коттедж в ипенях или человейник на позняках, а можно и к локации акурта присмотреться, или на что уже фантазии хватит
adeges написав:это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно
Да, но во время кризисов у хороших специалистов вдруг исчезает очередь. Аналогия с квартирами - те варианты, которые можно было найти и раньше, но это было удачей всей жизни, в марте-апреле висели в свободном доступе. Так и мастера. Когда у них падает загрузка, они могут прийти через неделю, а не через 2 месяца. Остается за кадром что такое хорошие мастера. Есть люди умные, есть тупые. Тупой не нужен и забесплатно - больше испортит. Хороший имеет мозги и эти мозги работают в два направления - как сделать не похабно и как выжать максимум из заказчика. Тоже нафиг. Таким образом хорошие мастера для меня это середина. Не полные рукожопы, но и не особо умные. Есть еще вариант с прорабом - разделение труда, мозги отдельно, руки (рукожопые) отдельно. Та же проблема. Если есть мозги, значит сообразит как выжать максимум из лоха заказчика. Выход один, если ремонты это профессиональная необходимость - стать прорабом. Нанимать дешевых мастеров и их контролировать и показывать как надо.
Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ. Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню. По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы. Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал. Update - нашел эту двушку за 100. На месте.
В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика. Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?
отвечу вам цитатой из валютной ветки. может тогда вы поймете, что несете бред (последние месяца 2)
yama написав:В США началась очередная ж***, а гривна укрепляется.Рекордныe банкротствa в США
1. Victoria's Secret объявила о банкротстве. 2. Zara закрыла 1200 магазинов. 3. Ла Шапель закрыла 4391 магазин. 4. Шанель остановила производство. 5. Гермес закрыт. 6. Патек Филипп прекращает производство. 7. Ролекс тоже. 8. Мировая индустрия роскоши скомкалась. 9. У Nike в общей сложности 23 миллиарда долларов долгов, готовящихся ко второму этапу увольнений. 10. Gold's gym подал на банкротство 11. Основатель AirBnb сказал, что из-за пандемии 12 лет усилий были уничтожены за 6 недель. 12. Даже Starbucks также объявили о том, что навсегда закроют свои 400 магазинов. 13. WeWork тоже не в лучшем месте.
Nissan Motor Co. может закрыться в США.
1. Самая крупная компания по аренде автомобилей (Hertz) подала заявление о банкротстве - ей также принадлежат Thrifty and Dollar 2. Самая крупная грузоперевозочная компания (Comcar) объявила о своем банкротстве - у них 4000 грузовиков. 3. Старейшая розничная компания (JC Penny) подала заявление о банкротстве - будет приобретена Amazon за гроши 4. Крупнейший инвестор в мире (Уоррен Баффет) потерял $50B за последние 2 месяца. 5. Крупнейшая инвестиционная компания в мире (BlackRock) сигнализирует о катастрофе в мировой экономике - им управляют более $7 трлн. 6. Самый большой торговый центр Америки (Mall of America) перестал выплачивать ипотечные кредиты 7. Самая авторитетная авиакомпания в мире (Emirates), увольняющая 30% своих сотрудников. 8. Казначейство США печатает триллионы, чтобы попытаться удержать экономику на жизнеобеспечении. 9. Предполагается, что в 2020 году закроюся от 12 000 до 15 000 розничных магазинов. Ниже перечислены крупные ритейлеры, объявившие о закрытии: J. Crew - Gap - Victoria's Secret - Bath & Body Works - Forever 21 - Sears - Walgreens - GameStop - Pier 1 Imports - Nordstrom - Papyrus - Chico's - Destination Maternity - Modell's - A.C. Moore - Macy's - Bose - Art Van Furniture - Olympia Sports - K Mart - Specialty Cafe & Bakery
Количество заявлений по безработице достигло рекордно высокого уровня - 38+ миллионов - безработица составляет более 25% (из 160 миллионов трудоспособного населения почти 40 миллионов безработных). При отсутствии доходов потребительский спрос резко падает, и экономика идет в свободное падение. Это только США.
Я просто привожу факты. Используя свои, наработанные за долгие годы, умения по мониторингу рынка, я делюсь тут информацией, а вы сразу бред... Завтра упадет, отлично, я буду рад. Завтра будет курс 50, буду прыгать от радости (хоть это будет очень эгоистично), но пока ничего этого нет, поэтому буду продолжать наблюдение.
kingkongovets написав:угум - таун это как раз про экономию и недооцененность, бгг тауны и дуплексы успешно сочетают все недостатки и квартир и домов, это для тех, у кого не хватает на полноценный дом, но накладные расходы жизни за городом за пару лет съедят всю экономию по сравнению с ценой квартиры в городе - пишы ещо, иксперд
Танхаузы люди покупают не для того, чтобы съэкономить, а чтобы жить комфортнее и лучше.
Капитан Libo, ты видел украинские таунхаузы ? Это не в этих ваших америках Это просто боль по архитектуре и комфорту
В моем родном городе подобные постройки называли проще - БАРАКИ. Лет 8 назад я еще и не слышал такого модного слова как "таунхауз" . Помню, должен был встретиться с человеком, дал он адрес, говорит, что в таунхаузе живет. Я по наивности думал, что это особняк такой большой. Приехал примерно по адресу и вижу, что нет тут особняков, а есть в моем понимании "бараки". Звоню ему и говорю, что "я, кажется, заблудился, тут только бараки".... Обиделся он, подумал, что это я так его унизить хотел....
Libo написав:Я и сам люблю потусоваться, но ведь не каждый день в центре. Так и цироз можно заработать, и конец стереть. Всё нужно в меру. И туснуться красиво можно и у камина ... Ты видел красивое голое женское тело в темноте, в ярких красных отблесках огня у камина? Отож. Это тебе не просто в подвортне в центре забуханному растрёпу шпилить. Романтика. Эстетика. Космос.
Это звучит, не спорю! Но тут мы подходим к тому что всё это нужно не каждый день. И потусить нужно не каждый день и девочку не каждый день приведешь) А значит нужно либо выбирать между плюсами и минусами. А минусов в загородном доме, для молодого, гораздо больше чем плюсов. Для семьи там тоже не все так просто. Нормальный котедж, я ж говорю, стоит серьезных денег как со старта, так и сервисы которые будут в этом городке. Это не круши по 25к скупать, это реально деньги нужны. Поэтому не станет это массовым.
P.S Для молодёжи живущей за городом есть еще другой трабл - они не могут гулять до поздна. Батина машина недоступна, а ехать среди ночи забирать он не будет)
P.P.S Я лично и сам подумываю о пригороде, но не дом, а просто "квартиру выходного дня". Жить там точно не моё поэтому дом содержать нет экономического смысла, а вот иметь возможность на выходные ездить хотелось бы.
Damien написав:В моем родном городе подобные постройки называли проще - БАРАКИ. Лет 8 назад я еще и не слышал такого модного слова как "таунхауз" . Помню, должен был встретиться с человеком, дал он адрес, говорит, что в таунхаузе живет. Я по наивности думал, что это особняк такой большой. Приехал примерно по адресу и вижу, что нет тут особняков, а есть в моем понимании "бараки". Звоню ему и говорю, что "я, кажется, заблудился, тут только бараки"....
Таунхаус это по сути человейник, но горизонтальный) А вот котедж это всё таки отдельный дом со своим участком. Многие путают их.
В нормальном котеджном городке есть собственная инфраструктура. В таунхаусах этого не бывает.
Damien написав:Таунхаус это по сути человейник, но горизонтальный) А вот котедж это всё таки отдельный дом со своим участком. Многие путают их.
В нормальном котеджном городке есть собственная инфраструктура. В таунхаусах этого не бывает.
Докладываю, в моем городке есть таунхаузы, дуплесы и коттеджи. Инфраструктура у всех одна. Отличия: Да, таунхаузы человейники по горизонтали, то только в три этажа, соседей сверху-снизу нет (только по бокам и которые никак тебе не мешают) и свой дворик в 5 соток. Травка, деревца, место для мангала, посидеть в тени и позагорать на солнышке. Дуплекс - почти отдельный коттедж, 10 соток, только твой гараж примыкает к гаражу соседа. Коттедж - полностью отдельное здание на отдельной территории.
Damien написав:Таунхаус это по сути человейник, но горизонтальный) А вот котедж это всё таки отдельный дом со своим участком. Многие путают их.
В нормальном котеджном городке есть собственная инфраструктура. В таунхаусах этого не бывает.
Докладываю, в моем городке есть таунхаузы, дуплесы и коттеджи. Инфраструктура у всех одна. Отличия: Да, таунхаузы человейники по горизонтали, то только в три этажа, соседей сверху-снизу нет (только по бокам и которые никак тебе не мешают) и свой дворик в 5 соток. Травка, деревца, место для мангала, посидеть в тени и позагорать на солнышке. Дуплекс - почти отдельный коттедж, 10 соток, только твой гараж примыкает к гаражу соседа. Коттедж - полностью отдельное здание на отдельной территории.
Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)