Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:16

airmax78 написав: Libo написав: airmax78 написав: Таких у нас по пальцам одной руки. Таких у нас по пальцам одной руки.



Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого.



ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории. Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого.ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории.

Шо. там. делать?!

Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку? Шо. там. делать?!Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?



100%. Поэтому нужен таунхауз на михайловском переулке или паторжинского (для шатания по вечерам) И коттедж с 50 сотками и бассейном в зоне 20 км от Киева для свежего воздуха. 100%. Поэтому нужен таунхауз на михайловском переулке или паторжинского (для шатания по вечерам) И коттедж с 50 сотками и бассейном в зоне 20 км от Киева для свежего воздуха.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California