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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:16
Santehnik написав:
P.S Для молодёжи живущей за городом есть еще другой трабл - они не могут гулять до поздна. Батина машина недоступна, а ехать среди ночи забирать он не будет)
Наоборот. Трабл для родаков, т.к. летом там дети приходят домой поздно. Но хоть не страшно, в городках своя внутренняя охрана. Чужаков не пускают. Только гостей. Дети все знают друг друга, сбиваются в шайки по возрасту и лазят до утра. Малые сами по себе, старшие паруются, у них танцы, прогулки и любовь - целуются и зажимаются по кустам до утра.
У детей типичная сельская жизнь, где все знают друг друга.
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Libo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:16
airmax78 написав: Libo написав: airmax78 написав:
Таких у нас по пальцам одной руки.
Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого.
ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории.
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
100%. Поэтому нужен таунхауз на михайловском переулке или паторжинского (для шатания по вечерам) И коттедж с 50 сотками и бассейном в зоне 20 км от Киева для свежего воздуха.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:24
Первый написав:
Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)
Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать. Ты понимаешь 5 соток у дома? Фронтярд и бэкярд в совокупности 5 соток? Спереди и сзади дома. Итого 5 соток земли. Откуда 71 метр? Я тебе показывать еще что-то должен? Сам ищи и смотри, если тебе это интересно.
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Libo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:33
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:42
airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Коттеджи лучше и комфортнее таунхаузов. Ставьте себе планку на коттедж. Но и таунхауз тоже нормально. Намного лучше городской квартиры.
Но и квартиру в городе не продавайте, чтобы не чувствовать себя отрезанным от города и чтоб была возможность в случае чего там переспать.
Ну мало ли?
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Libo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:47
Libo написав: Первый написав:
Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)
Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать. Ты понимаешь 5 соток у дома? Фронтярд и бэкярд в совокупности 5 соток? Спереди и сзади дома. Итого 5 соток земли. Откуда 71 метр? Я тебе показывать еще что-то должен? Сам ищи и смотри, если тебе это интересно.
Так Я ж дивився. Не знайшов. А тут бачу фахівець по таунам в Україні, пише про 5 соток!!!!!!! власного двору!
Колись Дивився таун в італійському кварталі і там разом із площею забудови щось на 3 сотки схоже. Тобто двір трішки більше сотки. До речі не дешева була історія - щось а-ля 150-170 куе без ремонту.
А тут 5 соток !!!! Двір. От і думаю як воно так може бути:-) коли при ширині 7 метрів (2 кімнати) ділянка буде 71 метр у довжину. спитав у фахівця, а фахівець послав. Дивно якось.
Зи нехай 10 метрів до тауну, 15 метрів таун, і тре бекйард 45 метрів. І так їжачки не спаровуються. Урізай Лібо щуку:-)
Але мораль інша. Таун - коли дорога земля. А тут такого не має. Тому це не є альтернативою будинку:-(
Таун в іпенях погана ідея.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:54
change_pm написав: airmax78 написав: change_pm написав:
До речі про перспективи КРЖН і бізнеси іліти.
Всі ж читали про наміри ЄС відмовитись від вуглеводородів до 2050 року?
Які це буде мати наслідки для України вже всі, хто в темі нерухомості задумались?
Імхо, 30 років у нас немає на роздуми, навіть якщо вам вже 50, вдарить сильно раніше, ніж вам виповниться 80.
зі. до чого це? ага, до капіталізації...вашої власності і як виходити на пенсію.
И что, мы не сможем продавать миллиарды кубов газа и миллионы тонн нефти в Европу и резко обеднеем? Чем нам это грозит? Расеянам не за что будет купить квартиру в Киеве?
Це сарказм чи тролінг?
У кого газова і нафтова труба через всю території йде?
У кого дофіга заводів, які труби виробляють?
Хто також добуває вугілля, нафту і газ для внутрішніх потреб? Україна, нє?
Як ми будемо втримувати нашу енергобезпеку? Що буде з АЕС і ТЕС?
Ти реально не розумієш виклики чи просто приколюєшся?
Ну так все просто: Россия, лишившись европейского рынка нефти и газа, начнет отдавать углеводороды Украине по бросовой цене (предварительно вернув Крым, Донбасс, принеся публичные извинения и выплатив компенсации). Украина, не обременненая экологическими принципами, становится мегаэкспортером электроэнергии в Европу, чтобы зажравшиеся бюргеры смогли заряжать свои Теслы. Евро текут рекой! Каждый бариста у проходной электростанции за пару лет сможет собрать себе на новый Х5. Тетрисы и Таряны соперничают по цене с лучшими аппартаментами Манхеттена и Лондона! За убитый хрущик на Борщаге можно будет купить небольшую деревушку в Альпах.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:08
Первый написав:
Так Я ж дивився. Не знайшов. А тут бачу фахівець по таунам в Україні, пише про 5 соток!!!!!!! власного двору!
Колись Дивився таун в італійському кварталі і там разом із площею забудови щось на 3 сотки схоже. Тобто двір трішки більше сотки. До речі не дешева була історія - щось а-ля 150-170 куе без ремонту.
А тут 5 соток !!!! Двір. От і думаю як воно так може бути:-) коли при ширині 7 метрів (2 кімнати) ділянка буде 71 метр у довжину. спитав у фахівця, а фахівець послав. Дивно якось.
Зи нехай 10 метрів до тауну, 15 метрів таун, і тре бекйард 45 метрів. І так їжачки не спаровуються. Урізай Лібо щуку:-)
Але мораль інша. Таун - коли дорога земля. А тут такого не має. Тому це не є альтернативою будинку:-(
Таун в іпенях погана ідея.
Ну ты и зануда тугая! Ты женат? Я б на ее месте такого в первый же день в шею выгнал. Ну разве есть и могут быть где-то стандарты размера участка при таунхаузе?! Какой участок впарят, такой люди и берут. Кто 3 сотки, кто пять, а кто может и больше. А может и меньше. У меня в Америке бэкярд при таунхаузе всего около одной сотки.
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Libo
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