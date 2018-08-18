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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4719472047214722

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:16

  Santehnik написав:
P.S Для молодёжи живущей за городом есть еще другой трабл - они не могут гулять до поздна. Батина машина недоступна, а ехать среди ночи забирать он не будет)



Наоборот. Трабл для родаков, т.к. летом там дети приходят домой поздно. Но хоть не страшно, в городках своя внутренняя охрана. Чужаков не пускают. Только гостей. Дети все знают друг друга, сбиваются в шайки по возрасту и лазят до утра. Малые сами по себе, старшие паруются, у них танцы, прогулки и любовь - целуются и зажимаются по кустам до утра. :oops: У детей типичная сельская жизнь, где все знают друг друга. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:16

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  airmax78 написав:Таких у нас по пальцам одной руки.


Ребята, когда в ясную погоду самолет заходит на посадку в Борисполь, хорошо видно, что все пригороды Киева это один сплошной коттеджный городок. Я вам как-нибудь засниму. Это уже построено и там живут люди. А сколько еще их будет построено! Перебирайтесь пока не поздно и недорого. 8)

ЗЫ Когда-то налоговики в Азербайджане проводили вокруг Баку инвентаризацию дорогих застроек , свыше $1 млн., так они просто летали на вертолетах и оценивали размер дворца по размеру крыши и оценивали стоимость свыше $1 млн. по одному обстоятельству - бассейну на территории. 8)

Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?


100%. Поэтому нужен таунхауз на михайловском переулке или паторжинского (для шатания по вечерам) И коттедж с 50 сотками и бассейном в зоне 20 км от Киева для свежего воздуха.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:24

  Первый написав:Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)


Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать. Ты понимаешь 5 соток у дома? Фронтярд и бэкярд в совокупности 5 соток? Спереди и сзади дома. Итого 5 соток земли. Откуда 71 метр? Я тебе показывать еще что-то должен? Сам ищи и смотри, если тебе это интересно.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:42

  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.


Коттеджи лучше и комфортнее таунхаузов. Ставьте себе планку на коттедж. Но и таунхауз тоже нормально. Намного лучше городской квартиры. :idea: Но и квартиру в городе не продавайте, чтобы не чувствовать себя отрезанным от города и чтоб была возможность в случае чего там переспать. :oops: Ну мало ли? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:47

  Libo написав:
  Первый написав:Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)


Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать. Ты понимаешь 5 соток у дома? Фронтярд и бэкярд в совокупности 5 соток? Спереди и сзади дома. Итого 5 соток земли. Откуда 71 метр? Я тебе показывать еще что-то должен? Сам ищи и смотри, если тебе это интересно.


Так Я ж дивився. Не знайшов. А тут бачу фахівець по таунам в Україні, пише про 5 соток!!!!!!! власного двору!
Колись Дивився таун в італійському кварталі і там разом із площею забудови щось на 3 сотки схоже. Тобто двір трішки більше сотки. До речі не дешева була історія - щось а-ля 150-170 куе без ремонту.
А тут 5 соток !!!! Двір. От і думаю як воно так може бути:-) коли при ширині 7 метрів (2 кімнати) ділянка буде 71 метр у довжину. спитав у фахівця, а фахівець послав. Дивно якось.
Зи нехай 10 метрів до тауну, 15 метрів таун, і тре бекйард 45 метрів. І так їжачки не спаровуються. Урізай Лібо щуку:-)

Але мораль інша. Таун - коли дорога земля. А тут такого не має. Тому це не є альтернативою будинку:-(
Таун в іпенях погана ідея.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:54

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:До речі про перспективи КРЖН і бізнеси іліти.

Всі ж читали про наміри ЄС відмовитись від вуглеводородів до 2050 року?

Які це буде мати наслідки для України вже всі, хто в темі нерухомості задумались?

Імхо, 30 років у нас немає на роздуми, навіть якщо вам вже 50, вдарить сильно раніше, ніж вам виповниться 80.

зі. до чого це? ага, до капіталізації...вашої власності і як виходити на пенсію.

И что, мы не сможем продавать миллиарды кубов газа и миллионы тонн нефти в Европу и резко обеднеем? Чем нам это грозит? Расеянам не за что будет купить квартиру в Киеве?

Це сарказм чи тролінг?

У кого газова і нафтова труба через всю території йде?
У кого дофіга заводів, які труби виробляють?

Хто також добуває вугілля, нафту і газ для внутрішніх потреб? Україна, нє?

Як ми будемо втримувати нашу енергобезпеку? Що буде з АЕС і ТЕС?

Ти реально не розумієш виклики чи просто приколюєшся?

Ну так все просто: Россия, лишившись европейского рынка нефти и газа, начнет отдавать углеводороды Украине по бросовой цене (предварительно вернув Крым, Донбасс, принеся публичные извинения и выплатив компенсации). Украина, не обременненая экологическими принципами, становится мегаэкспортером электроэнергии в Европу, чтобы зажравшиеся бюргеры смогли заряжать свои Теслы. Евро текут рекой! Каждый бариста у проходной электростанции за пару лет сможет собрать себе на новый Х5. Тетрисы и Таряны соперничают по цене с лучшими аппартаментами Манхеттена и Лондона! За убитый хрущик на Борщаге можно будет купить небольшую деревушку в Альпах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:08

  Первый написав:
Так Я ж дивився. Не знайшов. А тут бачу фахівець по таунам в Україні, пише про 5 соток!!!!!!! власного двору!
Колись Дивився таун в італійському кварталі і там разом із площею забудови щось на 3 сотки схоже. Тобто двір трішки більше сотки. До речі не дешева була історія - щось а-ля 150-170 куе без ремонту.
А тут 5 соток !!!! Двір. От і думаю як воно так може бути:-) коли при ширині 7 метрів (2 кімнати) ділянка буде 71 метр у довжину. спитав у фахівця, а фахівець послав. Дивно якось.
Зи нехай 10 метрів до тауну, 15 метрів таун, і тре бекйард 45 метрів. І так їжачки не спаровуються. Урізай Лібо щуку:-)

Але мораль інша. Таун - коли дорога земля. А тут такого не має. Тому це не є альтернативою будинку:-(
Таун в іпенях погана ідея.


Ну ты и зануда тугая! Ты женат? Я б на ее месте такого в первый же день в шею выгнал. Ну разве есть и могут быть где-то стандарты размера участка при таунхаузе?! Какой участок впарят, такой люди и берут. Кто 3 сотки, кто пять, а кто может и больше. А может и меньше. У меня в Америке бэкярд при таунхаузе всего около одной сотки. :arrow:
Libo
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