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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4720472147224723

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:23

  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Где в таунхаусе держать корову?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:36

  Libo написав:
  Первый написав: Таун - коли дорога земля. А тут такого не має.


Ну конечно. Если есть возможность купить коттедж на 10-ти сотках, по $10 тыщ за сотку = $ 100 тыщ только за землю. Тогда конечно это лучше таунхауза. А на гектаре еще лучше. Если есть деньги. :?

Ти трішки не в курсі наших реалій.
Таунів в Києві там де дорога земля не має, може є декілька, але це підтверджує правило.
Тауни є а-ля в Білогородці. Так от в Білогородці він нах не треба - земля копійки коштує. Краще будинок на 10 сотках
На цьому коротенько все:-)
Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.
Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:58

  UA написав:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Где в таунхаусе держать корову?

В зАле с зелёной плиткой на полу под присмотром волчонка-вуду.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самая распространенная проблема украинского частного сектора, даже если он находится в условно хорошем месте, например в первой-второй линии от моря - полное несоответствие площади участка, площади застройки. Когда на участке рассчитанном на один небольшой дом, строится 2 больших (это в лучшем случае). И это, по большому счету - приговор. Весь такой частный сектор - под снос.
И я даже молчу об быкоко и прочих приколах архитектуры частного сектора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:21

https://censor.net.ua/news/3207342/poso ... vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:25

  UA написав:https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:33

  airmax78 написав:
  UA написав:https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.

Индекс airmax78 Composite МВА только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост :mrgreen:
UA
 
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