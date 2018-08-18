Где в таунхаусе держать корову?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:23
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:36
Ти трішки не в курсі наших реалій.
Таунів в Києві там де дорога земля не має, може є декілька, але це підтверджує правило.
Тауни є а-ля в Білогородці. Так от в Білогородці він нах не треба - земля копійки коштує. Краще будинок на 10 сотках
На цьому коротенько все:-)
Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.
Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:58
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Самая распространенная проблема украинского частного сектора, даже если он находится в условно хорошем месте, например в первой-второй линии от моря - полное несоответствие площади участка, площади застройки. Когда на участке рассчитанном на один небольшой дом, строится 2 больших (это в лучшем случае). И это, по большому счету - приговор. Весь такой частный сектор - под снос.
И я даже молчу об быкоко и прочих приколах архитектуры частного сектора.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:21
Вторая ступень рОкЕтЫ
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:25
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:33
Индекс airmax78 Composite МВА только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
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