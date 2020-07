Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:46

airmax78 написав: UA написав: https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem

Вторая ступень рОкЕтЫ https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chemВторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.

Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом. Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.

Пфффф... Всем - это кому? Затарившимся на хаях?Этим да - запасаться попкорном.А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.Вот тебе из той же индустрии примеры "антикризисной трансформации":BMW Plans as Many as 6,000 Job Cuts in GermanyVolkswagen announces up to 7,000 job cutsDaimler Is Planing an Additional 10,000 Job CutsJapan Carmakers Cutting Off Pay to 32,000 North American WorkersHarley-Davidson cuts 700 jobs, loses CFO in restructuring pushRenault cuts 14,600 jobs in major restructuringZF to cut up to 15,000 jobsFord to cut 7,000 jobs by AugustGM cuts white-collar salaries 20%, furloughs 6,500 in U.S.Nissan aims to cut over 20,000 jobs worldwide