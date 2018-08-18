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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:23
airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:36
Libo написав: Первый написав:
Таун - коли дорога земля. А тут такого не має.
Ну конечно. Если есть возможность купить коттедж на 10-ти сотках, по $10 тыщ за сотку = $ 100 тыщ только за землю. Тогда конечно это лучше таунхауза. А на гектаре еще лучше. Если есть деньги.
Ти трішки не в курсі наших реалій.
Таунів в Києві там де дорога земля не має, може є декілька, але це підтверджує правило.
Тауни є а-ля в Білогородці. Так от в Білогородці він нах не треба - земля копійки коштує. Краще будинок на 10 сотках
На цьому коротенько все:-)
Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.
Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:58
UA написав: airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
В зАле с зелёной плиткой на полу под присмотром волчонка-вуду.
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барабашов
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:03
Самая распространенная проблема украинского частного сектора, даже если он находится в условно хорошем месте, например в первой-второй линии от моря - полное несоответствие площади участка, площади застройки. Когда на участке рассчитанном на один небольшой дом, строится 2 больших (это в лучшем случае). И это, по большому счету - приговор. Весь такой частный сектор - под снос.
И я даже молчу об быкоко и прочих приколах архитектуры частного сектора.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:21
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:25
UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:33
airmax78 написав: UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Индекс airmax78 Composite МВА
только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:46
airmax78 написав: UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Пфффф... Всем - это кому? Затарившимся на хаях?
Этим да - запасаться попкорном.
А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Вот тебе из той же индустрии примеры "антикризисной трансформации":
BMW Plans as Many as 6,000 Job Cuts in Germany
Volkswagen announces up to 7,000 job cuts
Daimler Is Planing an Additional 10,000 Job Cuts
Japan Carmakers Cutting Off Pay to 32,000 North American Workers
Harley-Davidson cuts 700 jobs, loses CFO in restructuring push
Renault cuts 14,600 jobs in major restructuring
ZF to cut up to 15,000 jobs
Ford to cut 7,000 jobs by August
GM cuts white-collar salaries 20%, furloughs 6,500 in U.S.
Nissan aims to cut over 20,000 jobs worldwide
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zРадио
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
zРадио написав: airmax78 написав: UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Пфффф... Всем - это кому? Затарившимся на хаях?
Этим да - запасаться попкорном.
А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Вот тебе из той же индустрии примеры "антикризисной трансформации":
BMW Plans as Many as 6,000 Job Cuts in Germany
Volkswagen announces up to 7,000 job cuts
Daimler Is Planing an Additional 10,000 Job Cuts
Japan Carmakers Cutting Off Pay to 32,000 North American Workers
Harley-Davidson cuts 700 jobs, loses CFO in restructuring push
Renault cuts 14,600 jobs in major restructuring
ZF to cut up to 15,000 jobs
Ford to cut 7,000 jobs by August
GM cuts white-collar salaries 20%, furloughs 6,500 in U.S.
Nissan aims to cut over 20,000 jobs worldwide
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:49
барабашов написав: UA написав: airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
В зАле с зелёной плиткой на полу под присмотром волчонка-вуду.
на царъ-балконі в НЛ
https://fi202x.blogspot.com/
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