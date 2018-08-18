Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:53
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Индекс
airmax78 Composite МВА
только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост
Норм, кстати, индикатор. Предлагаю еще один - "
ПАРИЛ фигню
" (Профессиональная Ассоциация Рыл и Лордов). Чем больше шума про дорожай, тем слабее реальный спрос
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:55
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flyman
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Додано: Суб 11 лип, 2020 00:27
flyman
горе эксперты. По году может быть сальдо текущего счета 5.5млрд$ в плюсе.
а гривну могут отдолжить сами себе
. Презервативы сейчас не завозят в крупных количествах. Можно не волноваться, прохлопывать не будут трудно добываемый эксперт, а все будут глотать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Суб 11 лип, 2020 00:38
UA написав: airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
А хіба не для цього дуплекси придумали? Або 2 сусідні таунхаузи треба, як раз і 5 соток буде в сумі, як тут пишуть
Хоча ні, щоб 5 соток було, треба 5 в ряд купить. Це вже якийсь многопєнісний таунхаузер виходить
ivswise
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Додано: Суб 11 лип, 2020 01:07
Эксперт Эрика, Ильёй Величко, говорит что если гривна упадет, то сработаете в "ноль". Тоже самое что я говорил, что недвига привязана к гривне в первую очередь.
https://youtu.be/gO0gPiEG_jk?t=1752
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
proftpd66
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