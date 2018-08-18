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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4721472247234724

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:53

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.

Индекс airmax78 Composite МВА только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост :mrgreen:


Норм, кстати, индикатор. Предлагаю еще один - "ПАРИЛ фигню" (Профессиональная Ассоциация Рыл и Лордов). Чем больше шума про дорожай, тем слабее реальный спрос :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

привєт от Монєти в с валютной тєми:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5011280#p5011280
  Moneta написав:Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:27

flyman

горе эксперты. По году может быть сальдо текущего счета 5.5млрд$ в плюсе.

а гривну могут отдолжить сами себе :) . Презервативы сейчас не завозят в крупных количествах. Можно не волноваться, прохлопывать не будут трудно добываемый эксперт, а все будут глотать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Где в таунхаусе держать корову?


А хіба не для цього дуплекси придумали? Або 2 сусідні таунхаузи треба, як раз і 5 соток буде в сумі, як тут пишуть :D Хоча ні, щоб 5 соток було, треба 5 в ряд купить. Це вже якийсь многопєнісний таунхаузер виходить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 01:07

Эксперт Эрика, Ильёй Величко, говорит что если гривна упадет, то сработаете в "ноль". Тоже самое что я говорил, что недвига привязана к гривне в первую очередь.

https://youtu.be/gO0gPiEG_jk?t=1752
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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  #<1 ... 4721472247234724
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