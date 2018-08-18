Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов. Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
А хіба не для цього дуплекси придумали? Або 2 сусідні таунхаузи треба, як раз і 5 соток буде в сумі, як тут пишуть Хоча ні, щоб 5 соток було, треба 5 в ряд купить. Це вже якийсь многопєнісний таунхаузер виходить
Первый написав:Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.
Чому Гемор ? В Німеччині в мому місті овердо-уя танхаусів і будинків на дві сімї. Популярний концепт тут.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )